    «Динамо» и «Акрон» разошлись миром в Каспийске: отменённый гол и спасение гостей в концовке

    Артём Дзюба отдал голевую на последних минутах

    Беншимол празднует гол
    Беншимол празднует гол
    Встреча 4-го тура РПЛ на «Анжи-Арене» выдалась напряжённой с первых минут: хозяева повели, могли закрепить успех, но в итоге пропустили в самом конце. Дзюба снова в центре внимания, а ВАР лишил «Динамо» второго мяча.
    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Динамо Мх — Акрон 1:1
    Голы: 1:0 Tabidze J. (42'), 1:1 Беншимол (84') Предупреждения: Валентин Пальцев (12'), Мохаммад Хоссейннежад (36')

    К этому туру махачкалинцы шли в середине таблицы с 4 очками, тольяттинцы — чуть выше, имея 5. Для «Динамо» это был шанс обойти соперника и закрепиться в верхней части, для «Акрона» — сохранить беспроигрышную серию.

    Хасанби Биджиев вновь выбрал схему с тремя центральными защитниками, вернув в основу Мохаммеда Аззи после дисквалификации. В центре обороны также вышел Джемал Табидзе, впереди — связка Сердеров и Агаларов.

    Заурбек Тедеев остался верен себе — стартовый состав «Акрона» в четвёртый раз подряд был тем же, что и на старте сезона. Перед игрой Тедеев отметил лидерство Дзюбы, но подчеркнул: команда умеет играть и другими способами. При этом тренер посетовал на состояние газона, назвав его далеким от идеала.

    Динамо Мх — Акрон
    https://fcakron.ru/

    Упорная борьба и гол Табидзе

    С первых минут хозяева показали, что настроены на быстрый гол. Уже на 2-й минуте Агаларов навязал борьбу защитнику, Сердеров подхватил мяч и пробил, но Бокоев заблокировал. На 10-й минуте Аззи скинул мяч Агаларову, тот корпусом оттеснил соперника и, развернувшись, влепил в перекладину.
    В игре хватало стыков и пауз — арбитр часто фиксировал фолы. Пальцев получил жёлтую за грубость против Болдырева, позже Хоссейннежад — за споры. «Акрон» в атаке уповал на навесы на Дзюбу, но махачкалинцы справлялись.

    Перелом случился на 42-й минуте. После подачи с углового в исполнении Хоссейннежада Гудиев неудачно вышел на мяч, врезался в Бокоева, и Табидзе, оказавшийся без опеки, головой отправил мяч в угол — 1:0. Для защитника этот мяч стал особенным — он отмечал будущее рождение ребёнка.

    Игроки Динамо празднуют гол
    https://t.me/dinmx

    Нервы, отменённый гол и спасение «Акрона»

    После перерыва гости пошли вперёд. На 50-й минуте Пестряков пробил мощно с линии штрафной, и мяч ударился о перекладину, отскочив на ленточку ворот. Счёт остался прежним — хозяев спас каркас.

    Дзюба получил жёлтую за игру локтем в борьбе с Пальцевым, но продолжал цепляться за мячи. На 64-й минуте он выиграл верх и пробил в противоход вратарю, но Табидзе вынес мяч с линии.

    Артём Дзюба борется за мяч
    https://fcakron.ru/

    «Динамо» тоже искало шансы. На 72-й минуте Агаларов пробил низом в дальний угол после паса Аззи — мяч прошёл в сантиметрах от штанги. А на 76-й минуте Ражаб Магомедов всё-таки отправил мяч в сетку, однако ВАР подтвердил офсайд.

    Развязка наступила на 84-й минуте. Фернандес вбросил мяч из аута, Дзюба снова выиграл воздух и скинул его на Беншимола. Форвард из Кабо-Верде мягко пробил в дальний угол — 1:1. Связка сработала в очередной раз, а Артём Дзюба стал самым результативным игроком РПЛ по системе гол+пас в 2025 году.

    Беншимол празднует гол
    https://fcakron.ru/

    Финальные минуты и сухой итог

    В оставшееся время обе команды пытались вырвать победу. Агаларов рвался к воротам, но защитники «Акрона» не дали пробить. Дзюба с партнёрами тоже организовали пару подач, но Магомедов на выходах сыграл надёжно.

    Матч завершился вничью. По ударам было ровно — по 8, в створ чуть больше у «Динамо» (3 против 2). Владение мячом почти равное — 51% у хозяев, 49% у гостей.

    Календарь и таблица РПЛ

    Ничья оставила «Акрон» в первой шестерке, а «Динамо» — в середине таблицы. Дзюба прибавил к своим показателям ещё одно результативное действие, а Табидзе вновь стал героем обороны и атаки махачкалинцев.

