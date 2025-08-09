2-й таймАхмат — ЗенитОнлайн
    Станислав Черчесов«Ахмат» — «Зенит». Онлайн, прямая трансляция
    Червиченко: Для меня было шоком, что ЦСКА после перерыва вёл со счётом 4:1

    Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о разгромной победе ЦСКА в матче 4-го тура РПЛ против «Рубина» (5:1).

    «Очень неожиданно, что ЦСКА разгромил "Рубин". Я думал, что казанцы, как минимум, увезут ничью, ведь до этого во всех матчах выглядели очень хорошо. Для меня было шоком, что ЦСКА после перерыва вёл со счётом 4:1. Хотя приятно, что армейцы доверяют молодым ребятам, которые забивают и проявляют себя.

    Вообще в РПЛ лидируют команды, где доверяют российским футболистам и где больше российской молодёжи. Что касается "Рубина", видимо, команда ещё не может бороться с лидерами и претендовать на первые места», — сказал Червиченко Чемпионату.

