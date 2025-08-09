1-й таймАхмат — ЗенитОнлайн
    Станислав Черчесов«Ахмат» — «Зенит». Онлайн, прямая трансляция
    Черчесов: У нас было на подготовку три дня, задача — оживить команду

    Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов поделился ожиданиями перед матчем 4-го тура РПЛ против «Зенита».

    Станислав Черчесов — главный тренер «Ахмата»
    «Много времени никогда не бывает. Мы сделали замеры, чтобы было понимание о состоянии футболистов. Ребята слушают и слышат, что самое главное. Теперь ждём матча.

    У нас было на подготовку три дня, а в моей карьере бывали на это и два. Если тренера куда-то зовут, значит, там есть проблема. Задача — оживить команду, чтобы и удача к нам повернулась. Естественно, мы также хотим и вернуть зрителя на трибуны», — сказал Черчесов «Матч ТВ».

  • «Ахмат» — «Зенит». Онлайн, прямая трансляция
  • Онлайн-трансляция матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги
  • Сегодня

    • Предстоящий матч против «Зенита» станет первым для Черчесова после того, как специалист возглавил клуб. Матч стартует сегодня, 9-го августа в 20:30 по мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке. Стартовые составы команд — тут.

