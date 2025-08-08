Сборная России проведет товарищеский матч с Боливией

проведет товарищеский матч против команды

«Сборная России впервые сыграет с Боливией. Матч сборной пройдёт 14 октября в Москве на стадионе "Динамо". Время начала встречи и старта билетной программы будут объявлены дополнительно. Сборная Боливии занимает 78-ю строчку в рейтинге ФИФА и сохраняет шансы квалифицироваться на ЧМ-2026», — сказано в сообщении пресс-службы сборной России.

Отметим, что на сентябрь у сборной России запланированы товарищеские поединки с национальными командами Иордании и Катара.