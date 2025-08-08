ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Георгий ЧерданцевГеоргий Черданцев: Шансы на трофей у «Локо» будут если все остальные проведут худший за последние 10 лет сезон
  • 13:45
    • Роберт Левандовский угодил в лазарет «Барселоны»
  • 12:22
    • Россия и Иран проведут товарищеский матч в Волгограде
  • 07:14
    • Хачанов проиграл в финале «Мастерса» в Торонто
  • 22:24
    • Сафиуллин пробился во второй круг «Мастерса» в Цинциннати
  • 21:57
    • Потапова победила Зигемунд на старте турнира в Цинциннати
    Все новости спорта

    Игнатьев: Иордания и Катар сильнее прежних соперников сборной России

    Футбол Товарищеские матчи Сборная России Футбол России Сборная Катара Сборная Иордании
    Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказал свое мнение по поводу будущих соперников национальной команды Иордании и Катара.

    Борис Игнатьев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Борис Игнатьев

    «Сборные Иордании и Катара немного сильнее прошлых соперников России, но это далеко от европейских грандов. Мы бы гораздо больше хотели говорить о матчах со сборными Германии, Франции или Англии.

    Они по-настоящему создадут тест на готовность нашей национальной команде. Но при сегодняшней ситуации нынешние соперники приемлемы, будем с нетерпением ждать этих матчей», — сказал Игнатьев «Чемпионату».

    4 сентября подопечные Валерия Карпина встретятся с Иорданией, а 7 сентября — с Катаром.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Акрон» задаст жару хозяевам
  • «Динамо» Махачкала — «Акрон». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • «Галатасарай» одержит уверенную победу?
  • «Газиантеп» — «Галатасарай». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • Матч получится больше тактическим
  • «Крылья Советов» — «Балтика». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.60
  • Экспресс дня 8 августа
  • Сегодня в 22:15
    •  2.20
  • Прогноз на матч Динамо Махачкала — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Газиантеп — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Балтика
  • Футбол
  • Завтра в 13:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Фиорентина
  • Футбол
  • Завтра в 14:45
    •  2.80
  • Прогноз на матч Эвертон — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Лидс — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Окжетпес — Жетысу
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Улытау — Кызылжар
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры