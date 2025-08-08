Игнатьев: Иордания и Катар сильнее прежних соперников сборной России

Бывший главный тренер сборной Россиивысказал свое мнение по поводу будущих соперников национальной команды Иордании и Катара.

«Сборные Иордании и Катара немного сильнее прошлых соперников России, но это далеко от европейских грандов. Мы бы гораздо больше хотели говорить о матчах со сборными Германии, Франции или Англии.

Они по-настоящему создадут тест на готовность нашей национальной команде. Но при сегодняшней ситуации нынешние соперники приемлемы, будем с нетерпением ждать этих матчей», — сказал Игнатьев «Чемпионату».

4 сентября подопечные Валерия Карпина встретятся с Иорданией, а 7 сентября — с Катаром.