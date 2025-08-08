Чернышов: Я сразу не считал Станковича супертренером

Российский специалистоценил работу наставника

«Я сразу не считал Станковича супертренером, который должен был возглавить один из лучших и самых популярных клубов в России. Посмотрите на его историю побед в "Црвене Звезде" в сербском чемпионате. Там выигрывали все тренеры до и после Станковича. С этой командой сложнее проиграть, чем выиграть. Это какой-то сербский монстр. С "Црвеной Звездой" соперничать никто не может — даже если убрать тренера, команда всё равно победит. Потом Станкович работал в итальянской "Сампдории", с которой вылетел из Серии А. А затем тренировал "Ференцварош", который является топ-клубом Венгрии.

Все произносят фамилию Станковича, и мы сразу же вспоминаем его футбольную карьеру и игры за "Интер" и сборную Сербии. Да, это величайший футболист, про это нельзя говорить ничего плохого. Но Станкович-игрок и Станкович-тренер — это разные люди. Мне кажется, сейчас у него присутствует некая нервозность, которая передаётся футболистам "Спартака". Хорошо, когда в командах есть темпераментный тренер. Такие есть в Европе: Энрике, Конте, Гвардиола и Клопп. Но они умеют держать эмоции. Когда надо, они дают всплеск, а в остальных случаях спокойно сидят на лавке или стоят на бровке.

Я считаю, что футболисты "Спартака" задёргались и не знают, что делать на поле. Из-за этого возникают фолы и красные карточки. Для меня Станкович — это не тренер для московского "Спартака". Когда были разговоры о новом тренере, я отдавал предпочтение нашим специалистам: Карпину и Черчесову. Уже начался второй сезон работы Деяна, поэтому мы можем делать определённые выводы. В таком клубе с таким бюджетом, набором футболистов и покупками, честно говоря, результатов нет», — цитирует Чернышова «Чемпионат».

Напомним, что «Спартак» смог набрать только 4 очка и занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ на данный момент.