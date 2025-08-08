ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Чернышов: Я сразу не считал Станковича супертренером

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Спартак
    Российский специалист Андрей Чернышов оценил работу наставника «Спартака» Деяна Станковича.

    Андрей Чернышов
    Андрей Чернышов

    «Я сразу не считал Станковича супертренером, который должен был возглавить один из лучших и самых популярных клубов в России. Посмотрите на его историю побед в "Црвене Звезде" в сербском чемпионате. Там выигрывали все тренеры до и после Станковича. С этой командой сложнее проиграть, чем выиграть. Это какой-то сербский монстр. С "Црвеной Звездой" соперничать никто не может — даже если убрать тренера, команда всё равно победит. Потом Станкович работал в итальянской "Сампдории", с которой вылетел из Серии А. А затем тренировал "Ференцварош", который является топ-клубом Венгрии.

    Все произносят фамилию Станковича, и мы сразу же вспоминаем его футбольную карьеру и игры за "Интер" и сборную Сербии. Да, это величайший футболист, про это нельзя говорить ничего плохого. Но Станкович-игрок и Станкович-тренер — это разные люди. Мне кажется, сейчас у него присутствует некая нервозность, которая передаётся футболистам "Спартака". Хорошо, когда в командах есть темпераментный тренер. Такие есть в Европе: Энрике, Конте, Гвардиола и Клопп. Но они умеют держать эмоции. Когда надо, они дают всплеск, а в остальных случаях спокойно сидят на лавке или стоят на бровке.

    Я считаю, что футболисты "Спартака" задёргались и не знают, что делать на поле. Из-за этого возникают фолы и красные карточки. Для меня Станкович — это не тренер для московского "Спартака". Когда были разговоры о новом тренере, я отдавал предпочтение нашим специалистам: Карпину и Черчесову. Уже начался второй сезон работы Деяна, поэтому мы можем делать определённые выводы. В таком клубе с таким бюджетом, набором футболистов и покупками, честно говоря, результатов нет», — цитирует Чернышова «Чемпионат».

    Календарь и таблица РПЛ

    Напомним, что «Спартак» смог набрать только 4 очка и занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ на данный момент.

