Быстров: В команде Станковича нет никакой дисциплины

Бывший игрок «Спартака»прокомментировал возможное увольнениеиз московского клуба.

«Как-то он поплыл. Чем больше у Станковича стало качественных футболистов, тем меньше он показывает свой профессионализм. Но ему же удалось поставить хорошую игру с ограниченным ресурсом. Не знаю, почему он не может с более разнообразным составом выстроить игру. Не понятно, что делают его футболисты на поле. Каждую игру удаляются — никакой дисциплины! » — сказал Быстров «СЭ».

Недавно в СМИ прошла информация, что на исправление ситуации руководство красно-белых дало Станковичу пять матчей.