    «Линкольн»«Линкольн» — «Ноа». Онлайн, прямая трансляция
  • 18:25
    • Захарян стал тренироваться без ограничений
  • 17:17
    • «Куньлунь Ред Стар» переименован в «Шанхай Дрэгонс»
  • 17:08
    • Стали известны 30 претендентов на «Золотой мяч»
  • 16:52
    • Тер Стеген лишен капитанской повязки в «Барселоне»
  • 16:27
    • СКА объявил о переносе 10 матчей КХЛ
    Все новости спорта

    Быстров: В команде Станковича нет никакой дисциплины

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Спартак
    Бывший игрок «Спартака» Владимир Быстров прокомментировал возможное увольнение Деяна Станковича из московского клуба.

    Деян Станкович
    Деян Станкович

    «Как-то он поплыл. Чем больше у Станковича стало качественных футболистов, тем меньше он показывает свой профессионализм. Но ему же удалось поставить хорошую игру с ограниченным ресурсом. Не знаю, почему он не может с более разнообразным составом выстроить игру. Не понятно, что делают его футболисты на поле. Каждую игру удаляются — никакой дисциплины! » — сказал Быстров «СЭ».

    Календарь и таблица РПЛ

    Недавно в СМИ прошла информация, что на исправление ситуации руководство красно-белых дало Станковичу пять матчей.

