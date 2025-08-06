Радимов: Глушенкову надо перезарядить батарейки

Бывший игрок и тренер петербургскогопрокомментировал ситуацию с нападающим сине-бело-голубых

«Глушенкову надо перезарядить батарейки. Это работа уже тренерского штаба, даже не столько Семака, может быть, даже помощников или партнёров по команде. Потому что видно, что Глушенков абсолютно не в своей тарелке», — приводит слова Радимова Footbal24.

Максим Глушенков в текущем сезоне РПЛ провел четыре матча, но пока не отметился ни голом, ни результативной передачей. В поединке 3-го тура против ЦСКА (1:1) он вышел на замену лишь на 84-й минуте, сменив Вендела.

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В следующем туре «Зенит» сыграет против «Ахмата» девятого августа в 22:30 по московскому времени.