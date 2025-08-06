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    Радимов: Глушенкову надо перезарядить батарейки

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    Бывший игрок и тренер петербургского «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал ситуацию с нападающим сине-бело-голубых Максимом Глушенковым.

    Максим Глушенков
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    Максим Глушенков

    «Глушенкову надо перезарядить батарейки. Это работа уже тренерского штаба, даже не столько Семака, может быть, даже помощников или партнёров по команде. Потому что видно, что Глушенков абсолютно не в своей тарелке», — приводит слова Радимова Footbal24.

    Максим Глушенков в текущем сезоне РПЛ провел четыре матча, но пока не отметился ни голом, ни результативной передачей. В поединке 3-го тура против ЦСКА (1:1) он вышел на замену лишь на 84-й минуте, сменив Вендела.

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    В следующем туре «Зенит» сыграет против «Ахмата» девятого августа в 22:30 по московскому времени.

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