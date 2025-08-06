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    «Челси» включил Мудрика в заявку на сезон-2025/26

    Футбол Футбол Англии Челси
    Лондонский «Челси» включил вингера Михаила Мудрика в заявку на сезон-2025/26.

    Михаил Мудрик
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    Михаил Мудрик

    До этого украинец оказался в центре допингового скандала — в конце прошлого года в его организме был обнаружен мельдоний. С тех пор он не выходил на поле в официальных матчах.

    Ранее сообщалось, что клуб может подать на игрока в суд, если вина украинца в употреблении запрещённого препарата будет доказана — «Челси» намерен потребовать компенсацию за нарушение условий контракта.

    В первом туре нового сезона АПЛ синие сыграют с «Кристал Пэлас» на своём стадионе.

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