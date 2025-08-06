«Челси» включил Мудрика в заявку на сезон-2025/26

Лондонскийвключил вингерав заявку на сезон-2025/26.

До этого украинец оказался в центре допингового скандала — в конце прошлого года в его организме был обнаружен мельдоний. С тех пор он не выходил на поле в официальных матчах.

Ранее сообщалось, что клуб может подать на игрока в суд, если вина украинца в употреблении запрещённого препарата будет доказана — «Челси» намерен потребовать компенсацию за нарушение условий контракта.

В первом туре нового сезона АПЛ синие сыграют с «Кристал Пэлас» на своём стадионе.