Вратарь Никита Карабашев стал игроком махачкалинского «Динамо»

Махачкалинскоеподписало контракт с вратарем сообщает пресс-служба клуба в телеграм-канале.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Никита Карабашев Фото: Телеграм-канал «Динамо» Махачкала

Карабашев — воспитанник калининградского футбола, начинал карьеру в «Ленинградце» в сезоне-2022/23 в Первой лиге. Летом 2024 года он стал игроком «Сочи», где провел семь матчей, пропустив шесть голов и сохранив ворота в неприкосновенности три раза.

Также вратарь выступал на правах аренды за саратовский «Сокол». В махачкалинское «Динамо» Карабашев перешел на правах свободного агента.

«Динамо» на данный момент занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав четыре очка за 3 матча.