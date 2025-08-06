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    Вратарь Никита Карабашев стал игроком махачкалинского «Динамо»

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    Махачкалинское «Динамо» подписало контракт с вратарем Никитой Карабашевым, сообщает пресс-служба клуба в телеграм-канале.

    Никита Карабашев
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    Никита Карабашев

    Карабашев — воспитанник калининградского футбола, начинал карьеру в «Ленинградце» в сезоне-2022/23 в Первой лиге. Летом 2024 года он стал игроком «Сочи», где провел семь матчей, пропустив шесть голов и сохранив ворота в неприкосновенности три раза.

    Также вратарь выступал на правах аренды за саратовский «Сокол». В махачкалинское «Динамо» Карабашев перешел на правах свободного агента.

    «Динамо» на данный момент занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав четыре очка за 3 матча.

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