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    Газзаев: К сожалению, сборной России не приходится выбирать соперников

    Футбол Сборная России Футбол России РФС Сборная Иордании
    Экс-наставник сборной России Валерий Газзаев прокомментировал соперников национальной команды в товарищеских встречах.

    Валерий Газзаев
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    Валерий Газзаев

    «Катар — команда, которая принимала чемпионат мира. Иордания — тоже очень хорошая команда. В данном случае нам не приходится выбирать, к сожалению. Национальная команда должна играть спарринги — это очень очевидно. Тренерский штаб лишний раз посмотрит игроков, которые будут привлекаться в национальную команду. Сборная обязательно должна играть международные матчи», — сказал Газзаев «СЭ».

    В сентября сборная России сыграет две игры. 4-го команда Валерия Карпина примет Иорданию, а через три дня отправится в гости к Катару.

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