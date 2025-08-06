Газзаев: К сожалению, сборной России не приходится выбирать соперников

Экс-наставник сборной Россиипрокомментировал соперников национальной команды в товарищеских встречах.

«Катар — команда, которая принимала чемпионат мира. Иордания — тоже очень хорошая команда. В данном случае нам не приходится выбирать, к сожалению. Национальная команда должна играть спарринги — это очень очевидно. Тренерский штаб лишний раз посмотрит игроков, которые будут привлекаться в национальную команду. Сборная обязательно должна играть международные матчи», — сказал Газзаев «СЭ».

В сентября сборная России сыграет две игры. 4-го команда Валерия Карпина примет Иорданию, а через три дня отправится в гости к Катару.