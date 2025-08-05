Игорь Федотов оценил судейство Чистякова в матче «Зенита» и ЦСКА

Экс-арбитр РПЛвысказался о судействе в матче 3-го тура РПЛ междуи московским. Встреча закончилась со счетом 1:1. Главным арбитром выступил

«Сложный матч для Чистякова. Говорить здесь можно только об 11-метровом в пользу "Зенита" на 73-й минуте. Этот эпизод на самом деле простой, и нет смысла здесь вытягивать, нарисовал нападающий или нет. Весь момент в том, что игрок ЦСКА был сзади, попал по левой ноге, был контакт. Всё. Это фол по неосторожности.

Здесь, как и с Зобниным, нечего обсуждать. Арбитр был в хорошей позиции, принял решение сразу, момент для него открытый, ничего не выдумывал», — сказал Федотов «Чемпионату».