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    Игорь Федотов оценил судейство Чистякова в матче «Зенита» и ЦСКА

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    Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о судействе в матче 3-го тура РПЛ между «Зенитом» и московским ЦСКА. Встреча закончилась со счетом 1:1. Главным арбитром выступил Артем Чистяков.

    Игорь Федотов
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    Игорь Федотов

    «Сложный матч для Чистякова. Говорить здесь можно только об 11-метровом в пользу "Зенита" на 73-й минуте. Этот эпизод на самом деле простой, и нет смысла здесь вытягивать, нарисовал нападающий или нет. Весь момент в том, что игрок ЦСКА был сзади, попал по левой ноге, был контакт. Всё. Это фол по неосторожности.

    Здесь, как и с Зобниным, нечего обсуждать. Арбитр был в хорошей позиции, принял решение сразу, момент для него открытый, ничего не выдумывал», — сказал Федотов «Чемпионату».

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