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    Юрий Семин назвал лучший матч после трех туров РПЛ

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    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил матч 3-го тура РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА (1:1) как лучший по качеству игры футболистов за три стартовых тура российского чемпионата.

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    «Ничейный результат закономерен. У ЦСКА понравилось многое: как всегда, Игорь Акинфеев, а в индивидуальном плане — Мойзес и Матвей Кисляк. Думаю, что ЦСКА сейчас находится в хорошем физическом и эмоциональном состоянии», — приводит слова Сёмина «РИА Новости Спорт».

    В следующем туре «Зенит» сыграет на выезде с грозненским «Ахматом», а ЦСКА примет дома «Рубин». По итогам трех туров «Зенит» и ЦСКА набрали по пять очков. Лидером чемпионата является «Локомотив», который имеет 9 очков.

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