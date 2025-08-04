Юрий Семин назвал лучший матч после трех туров РПЛ

Бывший главный тренероценил матч 3-го тура РПЛ между(1:1) как лучший по качеству игры футболистов за три стартовых тура российского чемпионата.

«Ничейный результат закономерен. У ЦСКА понравилось многое: как всегда, Игорь Акинфеев, а в индивидуальном плане — Мойзес и Матвей Кисляк. Думаю, что ЦСКА сейчас находится в хорошем физическом и эмоциональном состоянии», — приводит слова Сёмина «РИА Новости Спорт».

В следующем туре «Зенит» сыграет на выезде с грозненским «Ахматом», а ЦСКА примет дома «Рубин». По итогам трех туров «Зенит» и ЦСКА набрали по пять очков. Лидером чемпионата является «Локомотив», который имеет 9 очков.