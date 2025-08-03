Слишкович: Меня ничего не расстроило, мы дали бой, мы не заслужили проиграть

Главный тренервысказался о матче против(2:3).

«Меня ничего не расстроило, мы дали бой, мы не заслужили проиграть. Остальные вещи не буду комментировать. Я не расстроен, но думаю, что нужно защищать футбол, играть в футбол. Не заслужили поражения, это не первый раз, и это нужно решать, потому если не сделаем это, то должны снимать трусы и разрешить, чтобы по нам били», — цитирует Слишковича «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

После трех туров «Балтика» с 7 очками занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ, а «Оренбург» с 2 очками располагается на 11-й позиции.