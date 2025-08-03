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    «Ноттингем» интересуется хавбеком «Милана»

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    Центральный полузащитник «Милана» Юнус Муса может продолжить карьеру в английском «Ноттингем Форест».

    Юнус Муса (справа)
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    Юнус Муса (справа)

    Как информирует La Gazzetta dello Sport, новый главный тренер россонери Массимилиано Аллегри не видит 22-летнего американца в основном составе и готов отпустить его из клуба.

    Ранее Мусой интересовался «Наполи», но его предложение в размере 25 млн евро было отвергнуто, так как «Милан» хочет выручить за него не менее 30 млн евро.

    В прошлом сезоне Муса сыграл 40 матчей за итальянский клуб и сделал в них 3 голевых передачи. Контракт хавбека с «Миланом» действует до лета 2028 года.

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