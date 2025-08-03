«Интер Майами» по пенальти обыграл «Некаксу» в Кубке лиг

начал с победы турнир Кубок лиг.

В матче группового турнира дружина Месси победила в серии пенальти «Некаксу» (2:2, 5:4 — пен.).

За американский клуб забивали в основное время Теласко Сеговия и Жорди Альба. В составе «Некаксы» отличились Томаса Бадалони и Рикардо Монреаль.

Причем, «Интер Майами» с 18-й минуты играл в меньшинстве после удаления Максимилиано Фалькона, а на 11-й минуте из-за травмы покинул поле Лионель Месси. На 60-й минуте составы уравнялись, красную карточку получил Кристиан Кальдерон.

Теперь «Интер Майами» 7 августа сыграет с «Пумас», «Некакса» в этот же день встретится с «Орландо Сити».