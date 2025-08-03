Галактионов объяснил, почему в основе выходит Воробьев, а не Комличенко

Главный тренер «Локомотива»рассказал, почему предпочитает выпускать в основе, а не

«Воробьев находится в хорошей форме, в хорошем состоянии. Он понимает, как нам атаковать, как нам проводить свои атаки. Стратегически нам в этом плане тоже всё понятно, кого выпускать с первых минут, а кого — по ходу матча.

Нельзя говорить, что кто-то хуже, а кто-то кого-то превосходит. На сегодняшний день есть хороший уровень готовности Воробьева, который в каждом матче показывает свою состоятельность», — цитирует Галактионова сайт «Локомотива».

В этом сезоне Воробьева забил два мяча и отдал две голевые передачи. На счету Комличенко пока нет результативных действий.