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    Галактионов объяснил, почему в основе выходит Воробьев, а не Комличенко

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    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, почему предпочитает выпускать в основе Дмитрия Воробьева, а не Николая Комличенко.

    Дмитрий Воробьев
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    Дмитрий Воробьев

    «Воробьев находится в хорошей форме, в хорошем состоянии. Он понимает, как нам атаковать, как нам проводить свои атаки. Стратегически нам в этом плане тоже всё понятно, кого выпускать с первых минут, а кого — по ходу матча.

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    • Нельзя говорить, что кто-то хуже, а кто-то кого-то превосходит. На сегодняшний день есть хороший уровень готовности Воробьева, который в каждом матче показывает свою состоятельность», — цитирует Галактионова сайт «Локомотива».

    В этом сезоне Воробьева забил два мяча и отдал две голевые передачи. На счету Комличенко пока нет результативных действий.

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