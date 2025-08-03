«Балтика» смогла удержать победу в матче против «Оренбурга»

На 19-й минуте «Балтика» получила право на 11-метровый удар, который не реализовал Илья Петров, но после требования главного арбитра Евгения Кукуляка перебить пенальти, со второй попытки калининградцы забили — на 22-й минуте отличился Брайан Хиль.
Во втором тайме на 48-й минуте Максим Петров удвоил преимущество хозяев. На 57-й минуте полузащитник «Оренбурга» Евгений Болотов сократил отставание. На 65-й минуте нигерийский полузащитник «Балтики» Чинонсо Оффор забил третий гол.
На 69-й минуте нападающий «Оренбурга» Эмирджан Гюрлюк отличился точным ударом со штрафного. На 89-й минуте защитник «Оренбурга» Алексей Татаев был удален с поля красной карточкой.
После трех туров «Балтика» с 7 очками занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ, а «Оренбург» с 2 очками располагается на 11-й позиции.