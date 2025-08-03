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    «Балтика» смогла удержать победу в матче против «Оренбурга»

    «Балтика» — «Оренбург»: счет матча 3:2, обзор голов

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    Футболисты калининградской «Балтики» одержали победу в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги, обыграв «Оренбург» со счетом 3:2.

    Брайн Хиль
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    Брайн Хиль

    На 19-й минуте «Балтика» получила право на 11-метровый удар, который не реализовал Илья Петров, но после требования главного арбитра Евгения Кукуляка перебить пенальти, со второй попытки калининградцы забили — на 22-й минуте отличился Брайан Хиль.

    Во втором тайме на 48-й минуте Максим Петров удвоил преимущество хозяев. На 57-й минуте полузащитник «Оренбурга» Евгений Болотов сократил отставание. На 65-й минуте нигерийский полузащитник «Балтики» Чинонсо Оффор забил третий гол.

    На 69-й минуте нападающий «Оренбурга» Эмирджан Гюрлюк отличился точным ударом со штрафного. На 89-й минуте защитник «Оренбурга» Алексей Татаев был удален с поля красной карточкой.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Балтика — Оренбург 3:2
    Голы: 1:0 Брайан Хиль (пенальти) (22'), 2:0 Максим Петров (48'), 2:1 Евгений Болотов (57'), 3:1 Offor C. (64'), 3:2 Эмирджан Гюрлюк (69') Предупреждения: Николай Титков (32'), Илья Петров (46')

    После трех туров «Балтика» с 7 очками занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ, а «Оренбург» с 2 очками располагается на 11-й позиции.

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