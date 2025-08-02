Вега: «Зенит» сегодня главный клуб в истории российского футбола

Аргентинский защитниквысказался о популярности питерского клуба.

«Зенит сегодня главный клуб в истории российского футбола. У меня на родине он очень хорошо известен трофеями и благодаря тем аргентинцам, которые здесь выступали: Паредесу, Дриусси, Маммане, Краневиттеру и другим. Правда в том, что для нас "Зенит" — ​это клуб с богатой и яркой историей.

Что удивило? Люди, климат, сейчас на улице стоит такая жара! Санкт-Петербург удивил — ​я уже несколько раз отмечал, что это красивейший город, поразивший меня. Даже не представлял, что мне так здесь понравится! Это полный восторг», — приводит слова Веги сайт петербургского клуба.

Ранее Вега проходил аренду в резервной команде «Барселоны» («Барселона Атлетик»), где в сезоне-2022/23 провел 17 матчей.

После возвращения в Аргентину Вега быстро стал ключевым игроком «Аргентинос Хуниорс», сыграв 63 официальных матча и отметившись голом и двумя результативными передачами в сезоне-2025.