Матч 3-го тура чемпионата Россиисостоится 2 августа в 20:30 мск.

Это будет матч аутсайдера и лидера. «Пари НН» после двух туров не набрал ни одного пункта. Клуб уступил «Крыльям» и «Краснодару». «Локо» мощно ворвался в этот сезон. На старте гости разгромили «Сочи» и выиграли у действующего чемпиона — «Краснодара».

Для «Локомотива» нижегородцы в последнее время лакомый кусочек. Они выиграли в последних шести очных поединках. У москвичей есть все шансы закрепиться на вершине турнирной таблицы. Воспользуются ли они этой возможностью?

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Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Котировки букмекеров: 5.20 на победу «Пари НН», 3.90 на ничью, 1.66 на победу «Локомотива».

Прогноз LiveSport: «Локомотив» покажет уверенную игру.

Прогноз ИИ: «Пари НН» одержит победу со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Пари НН» — «Локомотив» смотрите на LiveCup.Run.

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