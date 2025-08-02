Это будет матч аутсайдера и лидера. «Пари НН» после двух туров не набрал ни одного пункта. Клуб уступил «Крыльям» и «Краснодару». «Локо» мощно ворвался в этот сезон. На старте гости разгромили «Сочи» и выиграли у действующего чемпиона — «Краснодара».
Для «Локомотива» нижегородцы в последнее время лакомый кусочек. Они выиграли в последних шести очных поединках. У москвичей есть все шансы закрепиться на вершине турнирной таблицы. Воспользуются ли они этой возможностью?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Котировки букмекеров: 5.20 на победу «Пари НН», 3.90 на ничью, 1.66 на победу «Локомотива».
- Прогноз LiveSport: «Локомотив» покажет уверенную игру.
- Прогноз ИИ: «Пари НН» одержит победу со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Пари НН» — «Локомотив» смотрите на LiveCup.Run.
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