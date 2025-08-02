2-й таймБоруссия Д — ЛилльОнлайн
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    «Пари НН» — «Локомотив»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    Матч 3-го тура чемпионата России «Пари НН»«Локомотив» состоится 2 августа в 20:30 мск.

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    Это будет матч аутсайдера и лидера. «Пари НН» после двух туров не набрал ни одного пункта. Клуб уступил «Крыльям» и «Краснодару». «Локо» мощно ворвался в этот сезон. На старте гости разгромили «Сочи» и выиграли у действующего чемпиона — «Краснодара».

    Для «Локомотива» нижегородцы в последнее время лакомый кусочек. Они выиграли в последних шести очных поединках. У москвичей есть все шансы закрепиться на вершине турнирной таблицы. Воспользуются ли они этой возможностью?

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    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Котировки букмекеров: 5.20 на победу «Пари НН», 3.90 на ничью, 1.66 на победу «Локомотива».

    • Прогноз LiveSport: «Локомотив» покажет уверенную игру.

    • Прогноз ИИ: «Пари НН» одержит победу со счетом 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Пари НН» — «Локомотив» смотрите на LiveCup.Run.

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