Пари НН — Локомотив: прогноз на футбол и ставка за 2.10

Пари НН
Локомотив
«Пари НН»
Турнирное положение: команда из Нижнего Новгорода крайне неудачно стартовала в новом сезоне российского чемпионата.
По итогам двух матчей нижегородцы не имеют очков и забитых мячей и располагаются на пятнадцатой строчке в турнирной таблице РПЛ.
Пари НН — Локомотив: коэффициенты букмекеров
В прошлом сезоне нижегородский коллектив угодил в стыковые матчи, проиграл в них «Сочи», но остался РПЛ из-за снятия «Химок».
Последние матчи: среди недели «Пари НН» проиграл махачкалинскому «Динамо» (0:1) в Кубке России.
До этого же в чемпионате подопечные Алексея Шпилевского проиграли «Крыльям Советов» (0:2) и «Пари НН» (0:3).
В спаррингах команда проиграла «КАМАЗу» (1:3), но победила «Сочи» (1:0) и «Текстильщик» (3:0).
Не сыграют: не выйдет на поле Александр Эктов.
Состояние команды: нижегородцы крайне слабо стартовали в новом сезоне. Команда не может забить в трех матчах, пропускает и показывает крайне невыразительный футбол.
Думается, что «Пари НН» в этом сезоне будет бороться за выживание и ставить себе задачу сохранения прописки в элите.
«Локомотив»
Турнирное положение: команда из Москвы здорово стартовала в новом сезоне, набрала шесть очков и занимает первое место.
Москвичи смогли забить пять мячей за два матча, а пропустили всего один.
В минувшем сезоне «железнодорожники» набрали 53 балла и финишировали шестыми.
Последние матчи: среди недели московский коллектив уступил ЦСКА (1:2) в Кубке России.
До этого команда из столицы России выиграла у «Краснодара» (2:1) и «Сочи» (3:0) в чемпионате страны.
«Зелено-красные» завершили прошлый сезон победой над «Акроном» (4:1) и ничьей с ЦСКА (2:2).
Не сыграют: травмирован у столичного коллектива только Марк Мампасси.
Состояние команды: подопечные Михаила Галактионова смогли подойти к чемпионату в отличной форме, что и подтверждает результат. «Локомотив», если будет продолжать в том же духе, то точно сможет побороться за топ-3.
По сравнению с прошлым сезоном «Локомотив» смог набраться опыта, окреп и теперь точно готов к новым вызовам и вершинам.
Прогноз Валерия Кечинова
Великолепный футболист прошлых лет, создатель и руководитель «Академии Умного футбола» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча 3-го тура РПЛ «Пари НН» — «Локомотив»:
Статистика для ставок
- «Локомотив» проиграл только 1 из последних 7 матчей
- «Пари НН» проиграл 4 матча подряд
- В последней очной игре «Локомотив» разгромил «Пари НН» со счетом 3:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Локомотив» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 3.95, а победа «Пари НН» — в 5.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.67 и 2.20.
- 3.60Краснодар — Динамо: прогноз и ставкаЗавтра в 20:30
- 3.55Ростов — Крылья Советов: прогноз и ставкаЗавтра в 18:00
- 2.85БАТЭ — Витебск: прогноз и ставкаСегодня в 18:15
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Прогноз: «Локомотив» существенно сильнее и должен побеждать в этом матче.
Ставка: победа «Локомотива» с форой-1 за 2.10.
Прогноз: обе команды не идеальны в обороне, поэтому тотал вполне может быть пробит.
Ставка: тотал больше 3,5 за 2.55.