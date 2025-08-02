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    «Локомотив» продолжит побеждать?

    Пари НН — Локомотив: прогноз на футбол и ставка за 2.10

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    Прогноз и ставки на «Пари НН» — «Локомотив»
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    Алексей Батраков («Локомотив»)
    2 августа в матче третьего тура чемпионата России по футболу сыграют «Пари НН» и «Локомотив». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Пари НН» — «Локомотив», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 02 Августа 2025 года

    Пари НН

  • Нижний Новгород
    •  Пари НН 20:30 Локомотив

    Локомотив

  • Москва
    •

    «Пари НН»

    Турнирное положение: команда из Нижнего Новгорода крайне неудачно стартовала в новом сезоне российского чемпионата.

    По итогам двух матчей нижегородцы не имеют очков и забитых мячей и располагаются на пятнадцатой строчке в турнирной таблице РПЛ.

    Пари НН — Локомотив: коэффициенты букмекеров

    В прошлом сезоне нижегородский коллектив угодил в стыковые матчи, проиграл в них «Сочи», но остался РПЛ из-за снятия «Химок».

    Последние матчи: среди недели «Пари НН» проиграл махачкалинскому «Динамо» (0:1) в Кубке России.

    До этого же в чемпионате подопечные Алексея Шпилевского проиграли «Крыльям Советов» (0:2) и «Пари НН» (0:3).

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    В спаррингах команда проиграла «КАМАЗу» (1:3), но победила «Сочи» (1:0) и «Текстильщик» (3:0).

    Не сыграют: не выйдет на поле Александр Эктов.

    Состояние команды: нижегородцы крайне слабо стартовали в новом сезоне. Команда не может забить в трех матчах, пропускает и показывает крайне невыразительный футбол.

    Думается, что «Пари НН» в этом сезоне будет бороться за выживание и ставить себе задачу сохранения прописки в элите.

    «Локомотив»

    Турнирное положение: команда из Москвы здорово стартовала в новом сезоне, набрала шесть очков и занимает первое место.

    Москвичи смогли забить пять мячей за два матча, а пропустили всего один.

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    • В минувшем сезоне «железнодорожники» набрали 53 балла и финишировали шестыми.

    Последние матчи: среди недели московский коллектив уступил ЦСКА (1:2) в Кубке России.

    До этого команда из столицы России выиграла у «Краснодара» (2:1) и «Сочи» (3:0) в чемпионате страны.

    «Зелено-красные» завершили прошлый сезон победой над «Акроном» (4:1) и ничьей с ЦСКА (2:2).

    Не сыграют: травмирован у столичного коллектива только Марк Мампасси.

    Состояние команды: подопечные Михаила Галактионова смогли подойти к чемпионату в отличной форме, что и подтверждает результат. «Локомотив», если будет продолжать в том же духе, то точно сможет побороться за топ-3.

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    По сравнению с прошлым сезоном «Локомотив» смог набраться опыта, окреп и теперь точно готов к новым вызовам и вершинам.

    Прогноз Валерия Кечинова

    Великолепный футболист прошлых лет, создатель и руководитель «Академии Умного футбола» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча 3-го тура РПЛ «Пари НН» — «Локомотив»:

  • «Локомотив» начал хорошо, как и в прошлом сезоне, поэтому его единоличное лидерство не слишком удивляет. Пока, думаю, будут исправно набирать очки, поскольку виден запас сил. Другое дело, сумеют ли учесть прежние ошибки на длинной дистанции. Пока все складывается в их пользу, взяли хороших футболистов, которые сразу заиграли и дают результат. Руденко, Бакаев и Комличенко — это очень серьезная прибавка в плане качества, еще один полный состав атакующей линии. Ну, и Батраков должен провести начало сезона на высшем уровне, это его конек. В Краснодаре все решил, думаю, решит и сейчас. Кубковое поражение с ЦСКА (1:2) вообще всерьез не воспринимаю, слишком уж большую ротацию Галактионов провел. Думаю, что Воробьев сейчас выйдет, поскольку уже сложившаяся связка с Батраковым. Хотя Комличенко вверху получше, чем он, но пока будет так. Что касается Нижнего, то три поражения на старте сезона явно не добавляют положительных эмоций после всего произошедшего в межсезонье. Думаю, могут войти в ступор. Не «поплывут» ли, как новый тренер отреагирует, очень важно. Мой прогноз — 1:2.
  • Валерий Кечинов

    • Статистика для ставок

    • «Локомотив» проиграл только 1 из последних 7 матчей

    • «Пари НН» проиграл 4 матча подряд

    • В последней очной игре «Локомотив» разгромил «Пари НН» со счетом 3:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Локомотив» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 3.95, а победа «Пари НН» — в 5.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.67 и 2.20.

    Прогноз: «Локомотив» существенно сильнее и должен побеждать в этом матче.

    Ставка: победа «Локомотива» с форой-1 за 2.10.

    Прогноз: обе команды не идеальны в обороне, поэтому тотал вполне может быть пробит.

    Ставка: тотал больше 3,5 за 2.55.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Пари НН — Локомотив?

    Матч Пари НН — Локомотив состоится 02 августа 2025 года в 20:30 по московскому времени в рамках турнира: РПЛ.

    Прогноз: какой прогноз на матч Пари НН — Локомотив?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: победа Локомотива с форой-1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Пари НН — Локомотив?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «победа Локомотива с форой-1» с коэффициентом у букмекеров 2.10.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Пари НН — Локомотив?

    Смотреть матч турнира РПЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Пари НН — Локомотив?

    Коэффициенты букмекеров: «Локомотив» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 3.95, а победа «Пари НН» — в 5.00.

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    Пари НН — Локомотив: прогноз и ставка за 2.10, статистика, коэффициенты матча 02.08.202520:30. «Локомотив» продолжит побеждать?
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