«Краснодар» в прошлом туре потерпел неудачу, уступив «Локомотиву» 1:2. «Динамо» выиграло у «Ростова» и теперь имеет 4 пункта, что на одни больше, чем у хозяев.
Если учитывать матчи Кубка России, то «Краснодар» имеет два поражения подряд, и это уже никак не сочетается со званием чемпиона. Так что «быки» будут рвать и метать, чтобы исправить ситуацию.
Но согласится ли уступить «Динамо»? Москвичей вряд ли можно считать легкой добычей.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры: коэффициенты на победу команд составляют 2.05 и 3.75, на ничью ставки принимаются с котировкой 3.75.
- Прогноз LiveSport: будет упорная борьба, но результативность не пострадает.
- Прогноз ИИ: «Краснодар» победит 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Краснодар» — «Динамо» Москва смотрите на LiveCup.Run.
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