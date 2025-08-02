В третьем туре российской Премьер-лигипримет московское. Матч стартует в 20:30 мск.

«Краснодар» в прошлом туре потерпел неудачу, уступив «Локомотиву» 1:2. «Динамо» выиграло у «Ростова» и теперь имеет 4 пункта, что на одни больше, чем у хозяев.

Если учитывать матчи Кубка России, то «Краснодар» имеет два поражения подряд, и это уже никак не сочетается со званием чемпиона. Так что «быки» будут рвать и метать, чтобы исправить ситуацию.

Календарь и таблица РПЛ

Но согласится ли уступить «Динамо»? Москвичей вряд ли можно считать легкой добычей.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры: коэффициенты на победу команд составляют 2.05 и 3.75, на ничью ставки принимаются с котировкой 3.75.

Прогноз LiveSport: будет упорная борьба, но результативность не пострадает.

Прогноз ИИ: «Краснодар» победит 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Краснодар» — «Динамо» Москва смотрите на LiveCup.Run.

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