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    Ташуев: Почему я не работаю в «Спартаке»?

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    Российский тренер Сергей Ташуев объяснил, почему считает, что достоен тренировать московский «Спартак».

    Сергей Ташуев
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    Сергей Ташуев

    «Я недавно для себя забавно посчитал, что я сыграл семь матчей со "Спартаком" в РПЛ. Знаете какая статистика? Четыре победы, три ничьи. Это были официальные матчи. Разница мячей в этих матчах составила 11-3 в нашу пользу. Почему я не работаю в "Спартаке"? (Смеется). У меня огромное преимущество со "Спартаком". Это еще важно учитывать, что я работал в низших клубах, которые занимали 16-е места», — приводит слова Ташуева «Спорт день за днем».

    Календарь и таблица РПЛ

    Напомним, что сейчас Ташуев является безработным. Последним его клубом был «Ахмат». Что касается «Спартака», то команду возглавляет Деян Станкович.

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