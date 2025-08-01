Оуэн предположил, что «Манчестер Сити» не выиграет АПЛ в новом сезоне

Экс-футболист «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед»не верит, что в предстоящем сезоне «Манчестер Сити» выиграет чемпионат Англии.

«Думаю, "Манчестер Сити" был далёк от победы в прошлом сезоне, и этим летом в команде было много изменений. Учитывая количество подписанных за последний год футболистов, эту команду почти не узнать. Думаю, уйдёт какое-то время на то, чтобы сыграться. Нет, я не думаю, что они смогут выиграть АПЛ. Я твёрдо верю в "Ливерпуль". Если и будет какая-то неожиданность, то, скорее, со стороны "Арсенала". В крайнем случае — "Челси". Но не думаю, что "Ман Сити" сможет так быстро оправиться», — приводит слова Оуэна Metro.

Календарь и таблица АПЛ

В матче 1-го тура нового сезона АПЛ «Манчестер Сити» в гостях сыграет с «Вулверхэмптоном». Встреча пройдет 16 августа.