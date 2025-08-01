Массалыга: Цель? Главное — это совершенствоваться

Полузащитник московскоговысказался о своих целях на сезон.

«Матч с "Ростовом" в Кубке? Почувствовал, что были тяжелые погодные условия, жарко и душно. По игре могу сказать, что первые минуты было много борьбы. После забитого мяча игра стала открытой, появлялись моменты и у нас, и у их. Как только я вышел на замену, старался компактно играть в обороне. Пытался создавать моменты и сохранять мячи. Сыграли на ноль — это тоже хорошо.

Цель? Главное — это совершенствоваться. Мне надо много работать, улучшать свои навыки и работать над развитием», — цитирует Массалыгу «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

В настоящий момент «Спартак» имеет в своем активе 3 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ.