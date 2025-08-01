Колыванов: «Краснодар» уже отбирал чемпионство у «Динамо», это принципиальные соперники

Бывший игрок сборной Россииподелился ожиданиями перед предстоящим матчем междув 3-м туре РПЛ.

«"Краснодар" уже отбирал чемпионство у "Динамо". А в том году москвичи сделали чемпионом "Краснодар". Это принципиальные соперники. "Краснодар" на старте чемпионата выиграл только матч у "Пари НН" — не особо сильный соперник. "Локомотиву" уступили дома, "Крыльям". Так что "Краснодар" — раненый зверь.

На матч настроятся все. И у "Динамо", и у "Краснодара" предостаточно проблем на старте чемпионата. У "Динамо" какой-то прогресс уже виден. Но пока обе команды играли неярко. Так что сложно говорить, какой футбол от них ожидать в предстоящей встрече», — приводит слова Колыванова «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

Матч между «Краснодаром» и «Динамо» состоится на «Озон Арене» 2 августа. Начало встречи — 20:30 мск.