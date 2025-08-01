Канчельскис: Сейчас Жедсону нужно время для адаптации

Бывший футболиствысказался о переходеиз

«Будем обсуждать в конце сезона, оправдана стоимость трансфера или нет. Сейчас нужно время, чтобы он адаптировался, чтобы немножко понял язык. Время покажет», — цитирует Канчельскиса «Матч ТВ».

Сумма сделки оценивается в € 20 млн + € 5 млн — в виде бонусов, а зарплата хавбека в московском клубе составит € 3,5 млн с учетом бонусов (в 2,5 раза больше, чем у него было в турецком клубе).

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В минувшем сезоне Жедсон Фернандеш сыграл за «Бешикташ» 49 матчей, забил 12 мячей и сделал 3 голевые передачи.Transfermarkt оценивает игрока в 18 млн евро.