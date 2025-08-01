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    Источник: «Спартак» продвинулся в переговорах по Коко

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    Центральный защитник «Торино» Сауль Коко ведет активные переговоры с московским «Спартаком».

    Сауль Коко
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    Сауль Коко

    Как сообщает журналист Джакомо Морандин, пока они продвигаются довольно успешно и в ближайшее время стороны проведут очередной раунд.

    По данным источника, «Торино» выставил четкие условия по 26-летнему защитнику, а «Спартак» предложил свои. Известно, что красно-белые готовы отдать € 15 млн плюс бонусы за трансфер Коко. Туринцы хотят выручить чуть больше.

    В минувшем сезоне Коко провел за «гранатовых» 34 матча и забил в них 2 гола. Сейчас игрок на Transfermarkt оценивается в € 10 млн.

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