Источник: «Спартак» продвинулся в переговорах по Коко

Центральный защитник «Торино»ведет активные переговоры с московским

Как сообщает журналист Джакомо Морандин, пока они продвигаются довольно успешно и в ближайшее время стороны проведут очередной раунд.

По данным источника, «Торино» выставил четкие условия по 26-летнему защитнику, а «Спартак» предложил свои. Известно, что красно-белые готовы отдать € 15 млн плюс бонусы за трансфер Коко. Туринцы хотят выручить чуть больше.

В минувшем сезоне Коко провел за «гранатовых» 34 матча и забил в них 2 гола. Сейчас игрок на Transfermarkt оценивается в € 10 млн.