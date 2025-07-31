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    «Спартак» взял реванш в Ростове. Без Станковича, но с Заболотным и ошибками соперника

    Важная победа после разгрома в РПЛ

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    Игроки Спартака празднуют гол
    Красно-белые открыли Кубок России уверенной победой над принципиальным соперником, воспользовавшись молодежным составом «Ростова» и грубейшими ошибками в обороне. Наверное, можно назвать этот матч своеобразной реабилитацией за поражение от «Балтики» в последнем туре РПЛ.
    Футбол. Россия. Кубок. Группа C
    Ростов — Спартак 0:2
    Голы: 0:1 Даниил Хлусевич (28'), 0:2 Пабло Солари (пенальти) (45+3') Ростов: Даниил Одоевский, Дмитрий Чистяков, Андрей Лангович, Давид Семенчук, Хорен Робертович Байрамян, Алексей Миронов, Даниил Шанталий, Имран Азнауров, Мохаммад Мохеби, Антон Шамонин, Tarasov A. Спартак: Илья Помазун, Алексис Дуарте, Олег Рябчук, Игорь Дмитриев, Даниил Хлусевич, Руслан Литвинов, Данил Пруцев, Роман Зобнин, Даниил Зорин, Пабло Солари, Антон Заболотный Предупреждения: Антон Шамонин (15'), Давид Семенчук (17'), Мохаммад Мохеби (20')

    Перед матчем на стадионе в Ростове-на-Дону царила особая интрига. «Спартак» играл без главного тренера: Деян Станкович отбывал дисквалификацию за прошлогодний конфликт — как раз в игре против «Ростова». Вместо него руководил командой его соотечественник Ненад Сакич. Сам «Спартак» после домашнего разгрома от «Балтики» (0:3) нуждался в победе.

    Обе команды не пожалели состав: у «Ростова» вышел откровенно молодежный вариант, где даже 21-летний Шанталий казался ветераном на фоне дебютантов. «Спартак» тоже обновил обойму, но оставил костяк в лице Литвинова, Солари и, главное, Заболотного — он, отбывающий дисквалификацию в РПЛ, вышел с первых минут.

    Ростов — Спартак
    https://t.me/fcsmtg

    Ошибка Одоевского, пенальти и — дважды Заболотный

    Старт матча оказался оживлённым: «Спартак» быстро наладил выход из обороны через Помазуна, а «Ростов» отвечал агрессией — но скорее в подкатах, чем в атаке. В итоге за первые 20 минут хозяева успели собрать три жёлтые карточки, а их оборона всё чаще трещала.

    Первый гол вышел курьёзным. Хлусевич пробивал не сильно, но Одоевский сыграл крайне неудачно — мяч выскользнул у него из рук и залетел в ворота.VAR проверял офсайд, но всё было чисто. По стилю ошибка напомнила неудачный эпизод Акинфеева на ЧМ-2014 против Южной Кореи.

    Гол Хлусевича
    https://t.me/fcsmtg

    А к перерыву «Спартак» удвоил преимущество. Заболотный, уверенно цеплявшийся за мячи и тянувший на себе всю атаку, заработал пенальти — Тарасов завалил форварда в штрафной. Солари с точки был хладнокровен — 2:0. Пабло очень неудачно начал сезон, может, этот гол как-то вдохнёт уверенность в аргентинца.

    Пабло Солари
    https://t.me/fcsmtg

    Второй тайм без риска и без интриги

    После перерыва «Ростов» вроде бы пошёл вперёд, но без особой остроты. Команда Альбы явно держала в уме следующий матч в чемпионате. Скамейка оставалась без движения: Сулейманов, Голенков и другие атакующие игроки так и не появились на поле. Лишь дебютант Аджаса получил несколько минут в концовке — и ни одного шанса проявить себя.

    «Спартак» действовал прагматично. Сакич освежил состав — вышли Маркиньос, Барко, Массалыга. Аргентинец добавил движения, а 17-летний россиянин мог забивать третий, но пробил мимо. Всё же москвичи уверенно довели матч до победы, не давая «Ростову» ни пространства, ни мяча.

    Антон Заболотный
    https://t.me/fcsmtg

    Победа, которая важна не только в таблице

    Этот матч стал личной вендеттой для красно-белых. В прошлом сезоне именно «Ростов» дважды выбивал их из Кубка, оставив Станковича без трофеев. Теперь — уверенная победа на выезде, пусть и над резервным составом соперника.

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    Заболотный сделал всё, чтобы вернуть доверие: заработал пенальти, отдал голевой пас, боролся, тянул игру. Молодой Дмитриев провёл первый матч в старте, Помазун надёжно действовал ногами, а Хлусевич и Солари оформили результат.

    Календарь и таблица РПЛ

    Да, оппозиция была не самая боевая. Да, игра оставила за собой ощущение товарищеской по настроению. Но «Спартаку» нужна была победа. И он её добыл.

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