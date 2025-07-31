Алип: Капитанская повязка — это большая ответственность

Защитникпрокомментировал победу своей команды над(2:1) в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

«Самое главное — выиграли, слава Богу. Спасибо всем болельщикам, которые пришли и поддерживали нас у экранов. Выиграли! Первый матч с капитанской повязкой — победа. Это было важно для меня — выиграть сегодня. Все мы знаем, что в Грозном у нас всегда тяжелые матчи и в чемпионате, и в Кубке. Сегодняшний матч тому доказательство. Спасибо всем, кто верил в меня. Даже ребята сегодня перед матчем поддерживали меня, когда назначили капитаном. Это большая ответственность в самую первую очередь. Спасибо всем!

Капитанская повязка? Как я уже говорил, это большая ответственность. "Зенит" — это большой клуб! Спасибо тренерам: Сергею Богдановичу, тренерскому штабу за оказанное доверие в сегодняшнем матче», — приводит слова Алипа пресс‑служба «Зенита».