Махачкалинское «Динамо» обыграло «Пари НН» в матче Кубка России

одержало победу над(1:0) в матче 1-го тура группового этапа Кубка России.

Единственный гол у хозяев записал на свой счет Гамид Агаларов на 80-й минуте.

Футбол. Россия. Кубок. Группа C Динамо Мх — Пари НН 1:0 Гол: 1:0 Гамид Агаларов (80') Динамо Мх: Давид Волк, Ахмед Джабраилов, Темиркан Сундуков, Ahmedov I. (Tabidze J., 62'), Мохамед Аззи, Нардин Мулахусейнович, Валентин Пальцев, Уссем Мрезигу (Никита Глушков, 46'), Мохаммад Хоссейннежад (Гамид Агаларов, 78'), Ражаб Магомедов (Budunov G., 62'), Gadzhiev S. (Pomeshkin K., 62') Пари НН: Вадим Лукьянов, Виктор Александров (Farina E., 77'), Никита Каккоев, Лука Тичич (Мамаду Майга, 66'), Максим Шнапцев (Ярослав Крашевский, 47'), Свен Карич, Ивлев Андрей, Владислав Карапузов (Даниил Лесовой, 46'), Олакунле Олусегун, Хуан Мануэль Боселли (Вячеслав Грулёв, 66'), Тиаго Весино

После этого матча «Динамо» Мх занимает 1-е место в группе С с 3 очками в активе. В следующем поединке команда встретится с «Ахматом» в рамках РПЛ 3-го августа.

«Пари НН» располагается на 4-й позиции в группе. В следующем матче команда сыграет против «Локомотива» в РПЛ 2-го августа.