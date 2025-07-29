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    Салиба: Уверен, Дьекереш поможет «Арсеналу» завоевывать трофеи

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    Защитник «Арсенала» Вильям Салиба высказался о переходе форварда Виктора Дьекереша. Он надеется, что нападающий поможет лондонцам выиграть чемпионат Англии.

    Виктор Дьекереш
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    Виктор Дьекереш

    «Мы знаем, насколько он хорош, против него страшно играть. Конечно, я очень рад видеть его в нашем клубе и уверен, что он поможет нам побеждать и завоевывать трофеи.

    Он устрашает, потому что, когда играешь против такого забивного нападающего, нужно быть очень сосредоточенным! Но теперь он в нашей команде и будет забивать за нас — так что все здорово.

    Каждый год отличается от предыдущего. Нам нужно извлечь уроки из последних трех сезонов. У нас снова есть шанс побороться за чемпионский титул. Мы настроены выиграть Премьер-лигу и будем выкладываться на все сто с самого первого матча. У нас много новых игроков, и, мы надеемся, они помогут нам выиграть чемпионат», — приводит слова Салиба ESPN.

    В сезоне-2024/25 Дьекереш забил 54 гола и отдал 11 голевых передач в 52 матчах за «Спортинг» во всех турнирах.

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