Салиба: Уверен, Дьекереш поможет «Арсеналу» завоевывать трофеи

Защитник «Арсенала»высказался о переходе форварда. Он надеется, что нападающий поможет лондонцам выиграть чемпионат Англии.

«Мы знаем, насколько он хорош, против него страшно играть. Конечно, я очень рад видеть его в нашем клубе и уверен, что он поможет нам побеждать и завоевывать трофеи.

Он устрашает, потому что, когда играешь против такого забивного нападающего, нужно быть очень сосредоточенным! Но теперь он в нашей команде и будет забивать за нас — так что все здорово.

Каждый год отличается от предыдущего. Нам нужно извлечь уроки из последних трех сезонов. У нас снова есть шанс побороться за чемпионский титул. Мы настроены выиграть Премьер-лигу и будем выкладываться на все сто с самого первого матча. У нас много новых игроков, и, мы надеемся, они помогут нам выиграть чемпионат», — приводит слова Салиба ESPN.

В сезоне-2024/25 Дьекереш забил 54 гола и отдал 11 голевых передач в 52 матчах за «Спортинг» во всех турнирах.