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    Титов: «Спартак» после удаления стал играть на удержание счета

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    Легенда московского «Спартака» Егор Титов подвел итоги матча с калининградской «Балтикой» (0:3) во втором туре РПЛ и раскритиковал команду, что она прижалась к своим воротам после удаления Антона Заболотного при счете 0:0.

    Егор Титов
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    Егор Титов

    «Знаете, мне с первых минут бросилось в глаза то, что игроки "Спартака" вышли на матч без эмоций. Что-то сразу пошло не так. А тут еще и удаление Заболотного.

    Фол тянул на красную? Повторы показывают, что да. По нынешним трактовкам это удаление. "Балтика" — организованная команда. В ней каждый знает свой маневр. Мы же видели, как калининградцы выглядели в первом туре в матче с "Динамо". На мой взгляд, подопечные Талалаева заслуживали тогда победы. Так что соперник крепкий. Но у меня возникают вопросы к москвичам.

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    • Какие? Оставшись в меньшинстве в самом дебюте встречи, они начали играть как в хоккее — "4 на 5". Сосредоточились на обороне, вообще забыв об атаке. Ну да, у тебя удалили Заболотного — футболиста, который, надо признать, не определяет игру. Ну и что? Встали, отряхнулись и ищем счастья впереди!

    А что мы увидели? Какой-то катастрофический процент владения мячом у хозяев. Ты же дома играешь, при своих болельщиках! Сегодня пришли около 25 тысяч. И что на выходе? Самое главное — не увидел у спартаковцев нужных эмоций, необходимого настроя. В этой команде не было лидера», — сказал Титов «СЭ».

    Календарь и таблица РПЛ

    В игре против «Балтики» в составе «Спартака» были удалены Заболотный и полузащитник Маркиньос уже при счете 0:1.

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