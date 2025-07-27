«Фулхэм» хочет приобрести Стерлинга к концу трансферного окна

проявляет интерес к трансферу 30-летнего крайнего нападающегоэтим летом.

Как пишет The Telegraph, игрок готов сменить клуб, чтобы повысить шансы попасть в сборную Англии на чемпионат мира 2026 года. «Челси» открыт к продаже Стерлинга, однако для сделки футболисту придется согласиться на снижение зарплаты, так как это основное препятствие для трансфера.

Владелец «Фулхэма» планирует не торопиться с ходом по трансферу, ожидая до конца трансферного окна 1 сентября. Кроме «Фулхэма», интерес к Стерлингу проявлял «Наполи», но на данный момент именно «дачники» считаются наиболее вероятным покупателем в Лондоне.