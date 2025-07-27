закроют программу 2-го тура российской Премьер-лиги. Матч состоится 27 июля в 20:00 по мск.

Команды успешно стартовали в новом сезоне. «Рубин» на выезде обыграл «Ахмат» со счетом 2:0, «Зенит» дома победил «Ростов» 2:1. Логично, что теперь они будут стремиться к тому, чтобы продолжить подъем по таблице.

В этой паре редко бывает ничья. Последняя фиксировалась в 2017 году. С того момента «Зенит» побеждал чаще, но при этом и у «Рубина» были успехи.

Календарь и таблица РПЛ

Последняя игра закончилась победой «Зенита» 4:0. Однако теперь эксперты считают, что не все так однозначно.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры дают такие коэффициенты: 5.50 на победу «Рубина», 3.85 на ничью, 1.68 на победу «Зенит».

Эксперты LiveSport дали свой прогноз с двумя ставками. Там же можно узнать прогноз эксперта Рината Билялетдинова.

Искусственный интеллект полагает, что «Зенит» ждет неудача и «Рубин» победит 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Рубин» — «Зенит» смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.