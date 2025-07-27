Рубин — Зенит: прогноз на матч РПЛ, ставка за 2.20 + экспертиза Билялетдинова

27 июля в матче второго тура чемпионата России по футболу сыграют «Рубин» и «Зенит». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Рубин» — «Зенит», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Рубин»

Турнирное положение: команда из Казани в прошлом сезоне смогла набрать 45 очков и финишировала на шестой строчке в турнирной таблице.

Казанцы за 30 туров забили 42 мяча, а пропустили целых 45.

В новом сезоне казанский коллектив смог победить в первом туре и сейчас является одним из лидеров турнирной таблицы.

Последние матчи: на старте сезона «рубиновые» победили на выезде «Ахмат» (2:0).

До этого же в товарищеских матчах коллектив из Татарстана в спарринге выиграл у «Урала» (1:0) и «Енисея» (1:0), но сыграл вничью с «КАМАЗом» (1:1).

Прогнозы и ставки на РПЛ

Прошлый сезон же «Рубин» завершил победой в противостоянии с «Оренбургом» (4:2).

Не сыграют: травмированы Даниил Кузнецов и Урош Дрезгич.

Состояние команды: в текущем сезоне подопечные Рашида Рахимова точно не намерены сбавлять обороты и хотят быть точно не ниже, чем в прошлом сезоне.

Думается, что если «Рубин» сможет зацепиться за топ-6, то это будет настоящий успехом для команды.

«Зенит»

Турнирное положение: питерский коллектив не смог стать чемпионом в прошлом сезоне и финишировал на второй строчке в турнирной таблице, пропустив вперед «Краснодар».

Питерцы забили целых 58 мячей, а пропустили всего 18.

В новом сезоне «сине-бело-голубые» победили «Ростов» и сейчас идут в лидирующей группе.

Последние матчи: в матче с «Ростовом» команда из Санкт-Петербурга смогла победить «Ростов».

В товарищеских матчах команда с берегов Невы выиграла у «Войводины» (7:1), «Сьон» (5:2) «Динамо» Мх (2:0) и «Црвену Звезду» (3:0), но проиграла «Балтике» (1:2).

Прошлый сезон зенитовцы закончили победами над «Ахматом» (3:0) и «Ростовом» (1:0).

Не сыграют: травмированы Вячеслав Караваев и Саша Зделар.

Состояние команды: подопечные Сергея Семака намерены сделать все, чтобы стать чемпионом в новом сезоне. «Зенит» в прошлом сезоне остался без титулов, поэтому хочет реабилитироваться перед болельщиками.

Зенитовцы усилились этим летом, здорово потратились и жаждят выиграть золотые медали.

Прогноз Рината Билялетдинова

Ринат Билялетдинов, возглавлявший в свое время казанскую команду, в эксклюзивном интервью для LiveSport.ru предположил несколько вариантов развития событий в матче 2-го тура РПЛ «Рубин» — «Зенит»:

«Рубин» с «Зенитом» всегда играет с особым настроем, в мои годы тоже так было. И сейчас казанцы с учетом многолетнего опыта подготовки Рахимова особенно хороши. Уменьшив летний подготовительный период, они провели его эффективнее, чем другие команды. Посмотрел на них в Грозном, так там ни у одного игрока грамма лишнего веса нет — все сухие, поджарые, с мышечным каркасом, стручки такие бегают. А «Зенит» в этом плане недалеко ушел от «Ахмата». Всем известно, что бразильцы, тем более с лидерскими амбициями, предсезонку недолюбливают. «Зенит» еще в большом поиске и по составу. Жерсона сейчас уже надо ставить в основу, одного матча на замену для такого игрока хватит. А вот в атаке Семаку придется поломать голову. Луис Энрике справа, понятно, не обсуждается. Вперед вновь бы выдвинул Кассьеру, Лусиано не для гостевой игры. Вообще сыграл бы 4-1-4-1, где слева Педро, а под Кассьерой — Мостовой и Глушенков. Но Педро попадает под Кабутова, которого хорошо знаю по Хабаровску, и ему будет ох как непросто. Поэтому бразилец может прозевать фланг и оттуда пойдет передача, а там есть кому забить. И вот здесь вопрос. Если получивший удар в голову Даку сможет сыграть, то «Рубин» выиграет 2:1. Если нет, ничья. Ринат Билялетдинов

Статистика для ставок

«Рубин» не проигрывает на протяжении 5 матчей подряд

«Зенит» выиграл 3 последних официальных матча

В последней очной игре «Зенит» разгромил «Рубин» со счетом 4:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.69. Ничья оценена в 4.15, а победа «Рубина» — в 5.48.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.50 и 2.50.

Прогноз: «Зенит» должен брать три очка в этой игре по всем показателям.

Ставка: победа «Зенита» с форой-1 за 2.20.

Прогноз: поединок должен быть результативным. Команды любят забивать много.

Ставка: тотал больше 3,5 за 2.25.