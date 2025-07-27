Рубин — Зенит: прогноз на матч РПЛ, ставка за 2.20 + экспертиза Билялетдинова

Рубин
Зенит
«Рубин»
Турнирное положение: команда из Казани в прошлом сезоне смогла набрать 45 очков и финишировала на шестой строчке в турнирной таблице.
Казанцы за 30 туров забили 42 мяча, а пропустили целых 45.
Рубин — Зенит: коэффициенты букмекеров
В новом сезоне казанский коллектив смог победить в первом туре и сейчас является одним из лидеров турнирной таблицы.
Последние матчи: на старте сезона «рубиновые» победили на выезде «Ахмат» (2:0).
До этого же в товарищеских матчах коллектив из Татарстана в спарринге выиграл у «Урала» (1:0) и «Енисея» (1:0), но сыграл вничью с «КАМАЗом» (1:1).
Прошлый сезон же «Рубин» завершил победой в противостоянии с «Оренбургом» (4:2).
Не сыграют: травмированы Даниил Кузнецов и Урош Дрезгич.
Состояние команды: в текущем сезоне подопечные Рашида Рахимова точно не намерены сбавлять обороты и хотят быть точно не ниже, чем в прошлом сезоне.
Думается, что если «Рубин» сможет зацепиться за топ-6, то это будет настоящий успехом для команды.
«Зенит»
Турнирное положение: питерский коллектив не смог стать чемпионом в прошлом сезоне и финишировал на второй строчке в турнирной таблице, пропустив вперед «Краснодар».
Питерцы забили целых 58 мячей, а пропустили всего 18.
В новом сезоне «сине-бело-голубые» победили «Ростов» и сейчас идут в лидирующей группе.
Последние матчи: в матче с «Ростовом» команда из Санкт-Петербурга смогла победить «Ростов».
В товарищеских матчах команда с берегов Невы выиграла у «Войводины» (7:1), «Сьон» (5:2) «Динамо» Мх (2:0) и «Црвену Звезду» (3:0), но проиграла «Балтике» (1:2).
Прошлый сезон зенитовцы закончили победами над «Ахматом» (3:0) и «Ростовом» (1:0).
Не сыграют: травмированы Вячеслав Караваев и Саша Зделар.
Состояние команды: подопечные Сергея Семака намерены сделать все, чтобы стать чемпионом в новом сезоне. «Зенит» в прошлом сезоне остался без титулов, поэтому хочет реабилитироваться перед болельщиками.
Зенитовцы усилились этим летом, здорово потратились и жаждят выиграть золотые медали.
Прогноз Рината Билялетдинова
Ринат Билялетдинов, возглавлявший в свое время казанскую команду, в эксклюзивном интервью для LiveSport.ru предположил несколько вариантов развития событий в матче 2-го тура РПЛ «Рубин» — «Зенит»:
Статистика для ставок
- «Рубин» не проигрывает на протяжении 5 матчей подряд
- «Зенит» выиграл 3 последних официальных матча
- В последней очной игре «Зенит» разгромил «Рубин» со счетом 4:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.69. Ничья оценена в 4.15, а победа «Рубина» — в 5.48.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.50 и 2.50.
- 2.55Краснодар — Локомотив: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.10Динамо — Ростов: прогноз и ставкаСегодня в 17:30
- 2.10Спартак — Балтика: прогноз и ставкаСегодня в 15:00
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Прогноз: «Зенит» должен брать три очка в этой игре по всем показателям.
Ставка: победа «Зенита» с форой-1 за 2.20.
Прогноз: поединок должен быть результативным. Команды любят забивать много.
Ставка: тотал больше 3,5 за 2.25.