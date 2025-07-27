1-й таймСпартак — БалтикаОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Антон Заболотный и Маркиньос«Спартак» — «Балтика». Онлайн, прямая трансляция Лионель ВердеЦСКА привозит талант из Аргентины. Чем Лионель Верде приглянулся «армейцам»? Беньямин ШешкоБеньямин Шешко: почему перспективный нападающий всё ещё в «Лейпциге»?
    Все новости спорта

    Будут ли у «Зенита» проблемы с «Рубином»?

    Рубин — Зенит: прогноз на матч РПЛ, ставка за 2.20 + экспертиза Билялетдинова

    Прогнозы на футбол Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Рубин Прогнозы на Зенит Календарь РПЛ
    Прогноз и ставки на «Рубин» — «Зенит»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Зенит»
    27 июля в матче второго тура чемпионата России по футболу сыграют «Рубин» и «Зенит». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Рубин» — «Зенит», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Премьер-лига 27 Июля 2025 года

    Рубин

  • Казань
    •  Рубин 20:00 Зенит

    Зенит

  • Санкт-Петербург
    •

    «Рубин»

    Турнирное положение: команда из Казани в прошлом сезоне смогла набрать 45 очков и финишировала на шестой строчке в турнирной таблице.

    Казанцы за 30 туров забили 42 мяча, а пропустили целых 45.

    Рубин — Зенит: коэффициенты букмекеров

    В новом сезоне казанский коллектив смог победить в первом туре и сейчас является одним из лидеров турнирной таблицы.

    Последние матчи: на старте сезона «рубиновые» победили на выезде «Ахмат» (2:0).

    До этого же в товарищеских матчах коллектив из Татарстана в спарринге выиграл у «Урала» (1:0) и «Енисея» (1:0), но сыграл вничью с «КАМАЗом» (1:1).

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Прошлый сезон же «Рубин» завершил победой в противостоянии с «Оренбургом» (4:2).

    Не сыграют: травмированы Даниил Кузнецов и Урош Дрезгич.

    Состояние команды: в текущем сезоне подопечные Рашида Рахимова точно не намерены сбавлять обороты и хотят быть точно не ниже, чем в прошлом сезоне.

    Думается, что если «Рубин» сможет зацепиться за топ-6, то это будет настоящий успехом для команды.

    «Зенит»

    Турнирное положение: питерский коллектив не смог стать чемпионом в прошлом сезоне и финишировал на второй строчке в турнирной таблице, пропустив вперед «Краснодар».

    Питерцы забили целых 58 мячей, а пропустили всего 18.

  • Сергей Балахнин: В матче с ростовчанами «Зенит» не выглядел лидером чемпионата
  • Бывший тренер сборной России — о старте нового сезона РПЛ, бразильцах «Зенита» и трансферах «Локомотива»
  • 24/07/2025

    • В новом сезоне «сине-бело-голубые» победили «Ростов» и сейчас идут в лидирующей группе.

    Последние матчи: в матче с «Ростовом» команда из Санкт-Петербурга смогла победить «Ростов».

    В товарищеских матчах команда с берегов Невы выиграла у «Войводины» (7:1), «Сьон» (5:2) «Динамо» Мх (2:0) и «Црвену Звезду» (3:0), но проиграла «Балтике» (1:2).

    Прошлый сезон зенитовцы закончили победами над «Ахматом» (3:0) и «Ростовом» (1:0).

    Не сыграют: травмированы Вячеслав Караваев и Саша Зделар.

    Состояние команды: подопечные Сергея Семака намерены сделать все, чтобы стать чемпионом в новом сезоне. «Зенит» в прошлом сезоне остался без титулов, поэтому хочет реабилитироваться перед болельщиками.

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Зенитовцы усилились этим летом, здорово потратились и жаждят выиграть золотые медали.

    Прогноз Рината Билялетдинова

    Ринат Билялетдинов, возглавлявший в свое время казанскую команду, в эксклюзивном интервью для LiveSport.ru предположил несколько вариантов развития событий в матче 2-го тура РПЛ «Рубин» — «Зенит»:

  • «Рубин» с «Зенитом» всегда играет с особым настроем, в мои годы тоже так было. И сейчас казанцы с учетом многолетнего опыта подготовки Рахимова особенно хороши. Уменьшив летний подготовительный период, они провели его эффективнее, чем другие команды. Посмотрел на них в Грозном, так там ни у одного игрока грамма лишнего веса нет — все сухие, поджарые, с мышечным каркасом, стручки такие бегают. А «Зенит» в этом плане недалеко ушел от «Ахмата». Всем известно, что бразильцы, тем более с лидерскими амбициями, предсезонку недолюбливают. «Зенит» еще в большом поиске и по составу. Жерсона сейчас уже надо ставить в основу, одного матча на замену для такого игрока хватит. А вот в атаке Семаку придется поломать голову. Луис Энрике справа, понятно, не обсуждается. Вперед вновь бы выдвинул Кассьеру, Лусиано не для гостевой игры. Вообще сыграл бы 4-1-4-1, где слева Педро, а под Кассьерой — Мостовой и Глушенков. Но Педро попадает под Кабутова, которого хорошо знаю по Хабаровску, и ему будет ох как непросто. Поэтому бразилец может прозевать фланг и оттуда пойдет передача, а там есть кому забить. И вот здесь вопрос. Если получивший удар в голову Даку сможет сыграть, то «Рубин» выиграет 2:1. Если нет, ничья.
  • Ринат Билялетдинов

    • Статистика для ставок

    • «Рубин» не проигрывает на протяжении 5 матчей подряд

    • «Зенит» выиграл 3 последних официальных матча

    • В последней очной игре «Зенит» разгромил «Рубин» со счетом 4:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.69. Ничья оценена в 4.15, а победа «Рубина» — в 5.48.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.50 и 2.50.

    Прогноз: «Зенит» должен брать три очка в этой игре по всем показателям.

    Ставка: победа «Зенита» с форой-1 за 2.20.

    Прогноз: поединок должен быть результативным. Команды любят забивать много.

    Ставка: тотал больше 3,5 за 2.25.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Рубин — Зенит?

    Матч Рубин — Зенит состоится 27 июля 2025 года в 20:00 по московскому времени в рамках турнира: РПЛ.

    Прогноз: какой прогноз на матч Рубин — Зенит?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: победа Зенита с форой-1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Рубин — Зенит?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «победа Зенита с форой-1» с коэффициентом у букмекеров 2.20.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Рубин — Зенит?

    Смотреть матч турнира РПЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Рубин — Зенит?

    Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.69. Ничья оценена в 4.15, а победа «Рубина» — в 5.48.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.10
  • Прогноз на матч Спартак — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Носкова — Боузкова
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Челябинск — Ротор
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Бублик — Казо
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Елимай Семей — Жетысу
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Тобол — Кайрат
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Штутгарт — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Тулуза
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  4.44
  • Экспресс дня 26 июля
  • Сегодня в 17:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Волга — КАМАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Динамо — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  3.18
  • Прогноз на матч Сокол — Чайка
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Кайсар — Кызылжар
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Краснодар — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Рубин — Зенит: прогноз и ставка за 2.20, статистика, коэффициенты матча 27.07.202520:00. Будут ли у «Зенита» проблемы с «Рубином»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры