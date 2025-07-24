Сергей Балахнин: В матче с ростовчанами «Зенит» не выглядел лидером чемпионата

Бывший наставник «Ростова» Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью корреспонденту LiveSport.Ru Алексею Дубровину поделился мнением о матчах 1-го тура РПЛ, а также высказался о трансферах «Локомотива».

«Оцениваю дебют новичков "Динамо" неудовлетворительно»

— Как оцените первый официальный матч «Динамо» при Карпине против «Балтики» (1:1)?

— Очень хорошая игра со стороны «Балтики», получилась правильная подготовка калининградцев именно к этому матчу. Не буду говорить, что будет дальше. Но во встрече с московским клубом команда Талалаева выглядела очень мощно, физически сильно. И второй момент — к этой игре «Динамо» явно не было готово. При том подборе футболистов, который есть у бело-голубых, учитывая их матчи на сборах, можно сказать, что у москвичей вообще не получилась игра. Поэтому и такой результат сложился.

— Это связано с тем, что Карпин пришёл в «Динамо» только в июне, и ещё нужно время для становления команды при новом тренере?

— Я бы не говорил, что Карпин только пришёл. Футболисты провели достаточно времени вместе с новым тренером, игры провели. Специалист хорошо знает команду и наоборот футболисты знают его требования. В «Динамо» были, наверное, просто не готовы в плане каких-то тактических вещей и конкретно не готовы именно к этой «Балтике», что калининградцы могут так мощно противостоять, с контригрой соперника бело-голубые просто не справились.

— А видите ли вы потенциал в команде Карпина? Способны ли она бороться за что-то серьёзное?

— Потенциал «Динамо» был виден и без Карпина. И есть футболисты очень хорошего уровня, которые могут добиваться результата, играли и, наверное, будут играть лучше. Но тут есть вопросы: как с ними будет справляться Карпин, предложит ли он вариант игры, который будет ими восприниматься хорошо? А так Карпин — достаточно грамотный тренер.

— Как вам новички «Динамо» в первой игре чемпионата?

— Пока оценить их прям нельзя по первой игре. Но — неудовлетворительно точно. Никто из новичков не произвёл впечатление в матче с «Балтикой». Правда, судить пока рано.

Динамо — Балтика «Балтика»

— А чем понравилась «Балтика» в матче с «Динамо»? Может ли она стать крепким середняком уже в этом сезоне?

— Давать такой прогноз очень сложно. Одно дело — ты играешь на эмоциях, вышел с желанием на поле, при хорошей подготовке. Но как калининградцы будут действовать на большом отрезке, не могу сказать. Конечно, там много таких команд, которые будут с ними конкурировать. В матче с «Динамо» мне понравилась «Балтика» своей самоотдачей, готовностью. Но только калининградцы хорошо выглядели в этом туре среди приблизительных их конкурентов? Вот «Ахмат», например, проиграл «Рубину» со счётом 0:2, но грозненцы показали такую игру, что задумаешься, почешешь лоб. «Оренбург», который сел на подножку поезда, лидеров отпустил, сыграл вничью и сделал это достойно.

«Более 70% владения мячом и еле-еле выиграть — это же ненормально»

— К другому матчу тура. «Зенит» обыграл «Ростов» (2:1). Почему питерцы только с минимальным счётом добились победы над соперником?

— «Зенит» был очень симпатичным. Питерцы имели тотальное преимущество, более 70 процентов времени владели мячом. При этом у них было не так много моментов. Но всё-таки они — молодцы, команда додавила «Ростов» при том, что уступала. Тем не менее «Зенит» выглядел очень предсказуемо.

— Жерсон вышел на замену во втором тайме и добавил непредсказуемости, нестандартных действий.

— Его видно сразу. Безусловно, он — футболист высокого уровня. Но я бы не говорил о том, что только Жерсон вышел, там все замены усилили игру. И это, наверное, сказалось. «Ростов» не мог выдержать весь матч, и замены не такие были. А «Зенит» наоборот после замен ещё прибавил. Донской команде элементарно не хватило сил. Конечно, лидеры ушли, им сложнее стало. Но у них достаточно хороших футболистов, неплохой состав.

— К Жерсону. В чём видите его сильные качества?

— У него есть хорошая передача. Также этот тур показал, что этот футболист хорошо видит пространство, использует его на уровне. Жерсон — умный и достаточно мощный игрок. По всему движению, передачам, выборе позиции видно, что он — мастер большого уровня.

— Когда на игру Жерсона смотришь, вспоминаешь немного Клаудиньо.

— Клаудиньо поменьше по габаритам, более подвижный и юркий по сравнению с Жерсоном. Они — разные футболисты. Но уровень Жерсона, возможно, даже чуть выше, чем у Клаудиньо. При этом однозначно пока говорить рано. Одно дело — ты играешь в своей сборной, а другое — в России. Тут совсем другое. Мы чётко помним, что бразильцы, которые раньше приезжали в «Зенит», не сразу адаптировались.

— К другой персоналии. Как вам игра Александра Соболева в первом матче?

— Он вышел на замену и усилил игру, был очень полезен, много сделал для победы. Думаю, Соболев уже давно адаптировался. Но пока у него не складывалось. Надеюсь, в этом сезоне Александр будет играть гораздо полезнее и эффективнее.

— А чего не хватает Глушенкову сейчас? Он по-прежнему сам на себя не похож, как и во второй части прошлого сезона.

— В начале того сезона Максим выглядел очень сильно. Были желания, большая мотивация. Но тогда с ним рядом играли Клаудиньо, Вендел, с которыми Глушенков нашёл какое-то общее взаимопонимание. Надеюсь, сейчас Вендела заявят, и у Глушенкова будет толчок, который поможет ему взаимодействовать с партнёрами. Он очень интересный футболист, в любом случае хорош, но сейчас не использует себя на все сто процентов, которые может, что показывал в прошлом сезоне. А если у Максима будет такое же взаимодействие, как с Клаудиньо и Венделом, то вполне возможно, что он опять засверкает даже новыми гранями.

— «Зенит» — фаворит в борьбе за чемпионство?

— Давайте подождём. Но первая игра питерцам не удалась. По матчу с «Ростовом» ни в коем случае нельзя говорить, что «Зенит» — лидер нашего чемпионата. Явно нечемпионская игра. У них было то же самое, что и в том сезоне. Питерцы всегда владели инициативой, но в последнем трети не создавали тех моментов, которые бы выводили их на другой уровень. Более 70 процентов времени владеть мячом и еле-еле выиграть — это же ненормально. При таком владении в первом матче не хватало решающих моментов. Надо что-то нарабатывать тренерскому штабу.

«Бакаев — неравноценная замена Тикнизяну»

— А как вам игра «Локомотива» в матче с «Сочи» (3:0)?

— «Локо» с самого начала выглядел сильнее, это было видно во всех компонентах. Не сразу, но в итоге это привело к результату. При том, что «Сочи» больше владел мячом. Но атаки «Локомотива» традиционно были опасными, более острыми, чем у соперника.

— Тем не менее «Локомотива» большую часть серьёзных моментов создал ближе к концу матча, а голы были забиты за шесть минут. Это «железнодорожников» прорвало, или «Сочи» наоборот развалился?

— Да нет, вот такая игра «Локомотива» к этому вела. Плюс были сделаны удачные, очень хорошие замены. Все сработали. Воробьёв вышел такой мотивированный, много сделал для победы. Но то, что «Локомотив» так прорвало, это всё-таки следствие первого тайма. Это было дело времени.

— Как оцените дебют новичков «Локомотива»? Руденко и Бакаев отметились результативными действиями, без гола или паса ушёл Комличенко.

— Мне всё-таки показалось, что «Локо» не хватает немного скорости Пиняева и Тикнизяна, который ушёл из команды. Наир всегда убыстрял игру. Самошников не мог выйти на поле, который тоже очень быстрый. Вот этих скоростных ребят «Локо» не хватало в этом матче. Если команда прибавит в скорости, выбеганиях в атаках, то «железнодорожники» будут ещё мощнее. Не уверен, что «Локо» будет сильнее себя образца прошлого сезона, но как минимум — таким же будет.

— Комличенко не забил в игре с «Ростовом», а Вороьбьёв — да. Сильнее ли Николай Дмитрия как форвард?

— Это разные футболисты. Воробьёв более быстрый и объёмный футболист. А Комличенко — больше центрфорвард, который может продавить, со стандарта или головой забить. У него в матче все моменты такими и были. Воробьёв же в моменте с голом убежал и перебросил вратаря. Кто эффективней для «Локомотива» — надо смотреть против какого соперника ты играешь, какая у него оборона. В этом плане в игре «Локо» будет какое-то разнообразие. В стартовом составе Комличенко и Воробьёв будут меняться, в зависимости от того, с кем следующий матч, и кто как выглядит из них.

— Комличенко после матча с «Сочи» сказал, что «Локо» будет бороться за чемпионство.

— Пока рано о чём-то говорить. Но если брать состав, то для борьбы за чемпионство «Локо» не дотягивает по уровню футболистов. Хотя очень интересная и быстрая команда.

— Приобретения тоже достаточно сильные. Того же Бакаева купили.

— Не думаю, что Бакаев прям такое приобретение, что толкнёт команду куда-то вперёд. Где он был прямо лидером? В «Химках», что ли? Команде, которая, образно говоря, вылетела. Бакаева всегда считали перспективным игроком, но который никак свой потенциал не может реализовать. Тот же Тикнизян сильнее Бакаева, Наира и за границу взяли с удовольствием. Он — футболист, который подходит под какие-то современные критерии: скорость, результативность, универсализм. Может сыграть как в защите, так и в атаке. Бакаев — неравноценная замена Тикнизяну.

— Чего не хватает Бакаеву?

— Ему не хватает элементарных вещей: мастерства — мышления, движения и другого. На мой взгляд, он не дотягивает до топ-футболиста.

«Эпизод с наступом на Умярова — это пенальти»

— В другом матче «Спартак» победил «Динамо» Мх (1:0). Почему с таким трудом красно-белые добились победы?

— Не думаю, что с трудом. Они же вроде забили ещё четыре гола, которых не засчитали, доминировали всё время, выглядели намного лучше соперника. При этом фееричной игрой «Спартака» я бы тоже не назвал, не сказал бы, что получил от просмотра удовольствие. Во втором тайме их соперник играл в меньшинстве после удаления, и результат матч был уже предрешён.

— Руководитель пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов сообщил, что клуб попросил ЭСК рассмотреть 5 эпизодов: среди них три неназначенных пенальти, в том числе на 7-й минуте за наступ на Умярова. С каким решением арбитра не согласны?

— Я часто бывает не соглашаюсь с решением арбитра. Но не сказал бы, что разбираюсь в судейских ошибках. Но в этом матче возникало очень много судейских ошибок, можно было удалять и футболиста «Спартака», дав вторую жёлтую. Это печально.

— Пенальти за наступ на ногу, например, стоило давать?

— Там был такой наступ, мяч летел куда-то в сторону, вообще от ворот. Никакой угрозы не предвещало. Понятно, в этом моменте было нарушение. Но не знаю, сейчас у нас многое трактуется по-разному. При этом, наверное, с футбольной точки зрения это пенальти.

— К другому матчу тура. ЦСКА сыграл вничью с «Оренбургом» (0:0). Удивило, что у армейцев не получилось добиться победы?

— Да. ЦСКА к этому матчу не очень хорошо подготовился, в том числе в плане настроя. Может, у армейцев было мало информации об «Оренбурге», никто не мог знать, как эта команда будет играть. Но это один из самых удивительных результатов первого тура РПЛ. Команда Челестини недооценила соперника, что он может так играть. В первом тайме «Оренбург» действовал вообще очень дерзко, даже были ближе к голу. А во втором — армейцы уже прижали, особенно в концовке матча, доминировали. Но тоже ничего не могли создать.

— ЦСКА уже два официальных матча сыграл при Челестини. Какие изменения в игре ЦСКА видны после ухода Николича?

— В матче с «Оренбургом» не играл основной центральный защитник. Тем не менее мне бросилась в глаза, что оборона выглядит очень интересно, надёжно. При этом видно, что есть над чем работать в плане перестроений.

— В другом матче тура «Краснодар» обыграл «Пари НН» (3:0).

— «Краснодар» не наиграл на такой счёт. Но планомерное расшатывание, уровень футболистов всё-таки привели к результату.

— Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский сказал, что его клуб во многом превосходил чемпиона. Согласны с ним?

— Нет, конечно. Если вы превосходили, то что же вы так сыграли — 0:3? Никакого там превосходства не было. А «Краснодар» просто не включился ещё. В том сезоне первые игры тоже начинали шатко. При этом даже на этом уровне подготовки команда умеет обыгрывать соперника — 3:0. Это только плюс «Краснодару». Может быть уверенность от чемпионства даёт уверенность в игре. «Краснодар» по ходу игры может меняться, команда достаточно гибкая, может переключаться и включаться во время разных отрезков матча.

— В другом матче «Ахмат» проиграл «Рубину» (0:2). Хотя грозненцы по статистике полностью переиграли соперника.

— «Ахмату» явно не хватило в решающей стадии реализации. Мне понравилась игра этой команды, выглядела очень прилично. Тем не менее ошибки в обороне…Тем более нападающие «Рубина», особенно Даку — очень хорошие. Он много создаёт, цепляется за мяч, постоянно реализует моменты. Не зря его «Зенит» хотел купить. А у «Ахмата» хороший потенциал, эта команда будет прогрессировать. Грозненцы провели серьёзную селекционную работу.

— А как вам игра «Акрона» и «Крыльев Советов» (1:1)?

— Игра стоила ничьей. Таким результатом, думаю, остались довольны обе команды. Самара — вообще новая команда, «Крылья» ещё не знают своего потенциала, к ним ещё приходят футболисты, многие не играют. Команда только формируется, поэтому сложно говорить о будущем. Посмотрим, будет эволюция или наоборот. Надеюсь на первый вариант. А «Акрон» –устоявшаяся команда, но, к сожалению, не усилились, не освежили игру. С этой командой все знакомы, и им тяжело.

Акрон — Крылья Советов «Акрон»

— Почему у Дзюбы не получилось ничего в этом матче?

— В других командах знают, что в «Акроне» есть один вариант играть на Дзюбу, и, конечно, этому уделяют много внимания.