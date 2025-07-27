«Оренбург» не дал «Динамо» добыть выездную победу: боевая ничья на искусственном поле

Борьба вместо футбола
Стартовые 45 минут показали, почему обе команды начали сезон без побед. «Динамо» из Махачкалы с первых минут забрало мяч (почти 60% владения), но, как и в первом туре, толку от этого было немного. Сердер Сердеров и Гамид Агаларов давили фланги, а Зинович пытался пробиваться через центр, но все атаки упирались в трёх центральных защитников хозяев.
«Оренбург» играл от соперника и делал ставку на длинные выносы и стандарты. Самый запоминающийся момент тайма — на 33-й минуте Квеквескири выдал эффектную «рабону» с фланга, правда, в никуда.xG в первой половине — 0,17 у хозяев, 0,05 у гостей, ни одного удара в створ. Даже стычка Пальцева с Алибековым на 28-й минуте, когда защитники «Динамо» выясняли отношения прямо во время паузы, выглядела живее самой игры.
Качели во втором тайме
Перерыв принес оживление. Хасанби Биджиев выпустил Мохаммада Хоссейннежада, и иранец уже через четыре минуты сделал разницу. После аута «Оренбурга» мяч отскочил к Сердерову, который скинул его плеймейкеру. Хоссейннежад мощно пробил низом с линии штрафной — 0:1 на 49-й минуте.
Слишкович ответил двумя «тяжеловесами» — вышли Бубанья и Гузина, чтобы додавливать стандартами. Игровых комбинаций у «Оренбурга» не прибавилось, но свежий Болотов стал идеально исполнять угловые. Один из них на 74-й минуте и спас команду: Касимов выиграл воздух у Шумахова, скинул мяч во вратарскую, а Максим Савельев ценой удара в колено отправил мяч в сетку — 1:1. Это был первый и единственный удар хозяев в створ за матч.
Последние 15 минут игра пошла без центра поля. «Оренбург» искал шанс через дальние забросы, «Динамо» пыталось поймать контратаку. Лучшая возможность гостей — на 82-й минуте, когда Агаларов убегал один на один, однако Овсянников вышел далеко из ворот и выбил мяч в подкате.
На 88-й минуте Савельев получил болезненный удар от Табидзе, но остался в игре. В добавленное время обе команды имели по стандарту у чужих ворот, но до ударов дело не дошло. Игра закончилась на повышенных тонах — Пальцев вновь спорил с партнёрами, а Биджиев после финального свистка назвал ничью «потерей очков».
Что дальше?
«Оренбург», который вернулся в РПЛ всего за неделю до старта сезона, пока не проигрывает (две ничьи), но выглядит зависимым от стандартов и силы отдельных игроков. Владимир Слишкович после игры признал: «На это было больно смотреть. Мы позволили "Динамо" играть в их футбол».
Махачкалинцы, несмотря на характер и гол Хоссейннежада, упустили победу и набирают первое очко в сезоне. Биджиев жёстко резюмировал: «Мы больше потеряли, чем приобрели».