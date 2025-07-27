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    «Оренбург» не дал «Динамо» добыть выездную победу: боевая ничья на искусственном поле

    Битва в классическом стиле второй восьмёрки РПЛ

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    Оренбург — Динамо Мх
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    Оренбург — Динамо Мх
    На искусственном газоне «Газовика» выдалась типичная для нижней половины таблицы РПЛ встреча: много борьбы, длинных передач, минимум комбинаций. Но и без драмы не обошлось — два гола во втором тайме, нервная концовка и почти пять с половиной тысяч зрителей, которые увидели и редкую «рабону», и спасительный мяч для хозяев.
    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Оренбург — Динамо Мх 1:1
    Голы: 0:1 Мохаммад Хоссейннежад (49'), 1:1 Максим Савельев (74') Оренбург: Богдан Овсянников, Анри Чичинадзе, Алексей Татаев, Артем Касимов (Данила Хотулёв, 86'), Георгий Зотов, Данила Ведерников, Ираклий Квеквескири, Владислав Камилов (Евгений Болотов, 46'), Максим Савельев (Саид Сахархизан, '), Эмирджан Гюрлюк (Гедеон Гузина, 56'), Thompson J. (Bubanja V., 46') Динамо Мх: Тимур Магомедов, Нардин Мулахусейнович, Муталип Алибеков, Tabidze J., Темиркан Сундуков, Валентин Пальцев, Кирилл Зинович (Мохаммад Хоссейннежад, 46'), Никита Глушков, Уссем Мрезигу, Сердер Сердеров (Pomeshkin K., 64'), Гамид Агаларов (Ражаб Магомедов, 86') Предупреждение: Владислав Камилов (38')

    Борьба вместо футбола

    Стартовые 45 минут показали, почему обе команды начали сезон без побед. «Динамо» из Махачкалы с первых минут забрало мяч (почти 60% владения), но, как и в первом туре, толку от этого было немного. Сердер Сердеров и Гамид Агаларов давили фланги, а Зинович пытался пробиваться через центр, но все атаки упирались в трёх центральных защитников хозяев.

    «Оренбург» играл от соперника и делал ставку на длинные выносы и стандарты. Самый запоминающийся момент тайма — на 33-й минуте Квеквескири выдал эффектную «рабону» с фланга, правда, в никуда.xG в первой половине — 0,17 у хозяев, 0,05 у гостей, ни одного удара в створ. Даже стычка Пальцева с Алибековым на 28-й минуте, когда защитники «Динамо» выясняли отношения прямо во время паузы, выглядела живее самой игры.

    Оренбург — Динамо Мх
    https://t.me/fcorenburg

    Качели во втором тайме

    Перерыв принес оживление. Хасанби Биджиев выпустил Мохаммада Хоссейннежада, и иранец уже через четыре минуты сделал разницу. После аута «Оренбурга» мяч отскочил к Сердерову, который скинул его плеймейкеру. Хоссейннежад мощно пробил низом с линии штрафной — 0:1 на 49-й минуте.

    Джавад празднует гол
    https://t.me/fcorenburg

    Слишкович ответил двумя «тяжеловесами» — вышли Бубанья и Гузина, чтобы додавливать стандартами. Игровых комбинаций у «Оренбурга» не прибавилось, но свежий Болотов стал идеально исполнять угловые. Один из них на 74-й минуте и спас команду: Касимов выиграл воздух у Шумахова, скинул мяч во вратарскую, а Максим Савельев ценой удара в колено отправил мяч в сетку — 1:1. Это был первый и единственный удар хозяев в створ за матч.

    Последние 15 минут игра пошла без центра поля. «Оренбург» искал шанс через дальние забросы, «Динамо» пыталось поймать контратаку. Лучшая возможность гостей — на 82-й минуте, когда Агаларов убегал один на один, однако Овсянников вышел далеко из ворот и выбил мяч в подкате.

    Оренбург — Динамо Мх
    https://t.me/fcorenburg

    На 88-й минуте Савельев получил болезненный удар от Табидзе, но остался в игре. В добавленное время обе команды имели по стандарту у чужих ворот, но до ударов дело не дошло. Игра закончилась на повышенных тонах — Пальцев вновь спорил с партнёрами, а Биджиев после финального свистка назвал ничью «потерей очков».

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    Что дальше?

    «Оренбург», который вернулся в РПЛ всего за неделю до старта сезона, пока не проигрывает (две ничьи), но выглядит зависимым от стандартов и силы отдельных игроков. Владимир Слишкович после игры признал: «На это было больно смотреть. Мы позволили "Динамо" играть в их футбол».

    Календарь и таблица РПЛ

    Махачкалинцы, несмотря на характер и гол Хоссейннежада, упустили победу и набирают первое очко в сезоне. Биджиев жёстко резюмировал: «Мы больше потеряли, чем приобрели».

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