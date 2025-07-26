Талалаев: Удовлетворение от проделанной работы. Ребята — большие молодцы

Главный тренервысказался о матче против(3:0).

«Удовлетворение от проделанной работы. Ребята — большие молодцы. Мы думали сделать изменения в перерыве или подождать еще 10 минут, потому что переживали из‑за игроков, которые на карточках, а также за тех, кто находился не в оптимальных кондициях. Приняли решение продолжить тем же составом, не хотелось повторять то, что было с "Динамо". В перерыве поагрессивнее поговорили. Ребята вышли нормальные, нас устраивало, что мы делали. Просто попросили быстрее двигать мяч. У нас серьезные планы до осени. Как новички? Можно лучше», — цитирует Талалаева «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

У «Спартака» осталось три очка и седьмое место в турнирной таблице, «Балтика» (4) — первая.