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    Дмитрий Скопинцев«Динамо» — «Ростов». Онлайн, прямая трансляция
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    Талалаев: Удовлетворение от проделанной работы. Ребята — большие молодцы

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    Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о матче против «Спартака» (3:0).

    Андрей Талалаев
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    Андрей Талалаев

    «Удовлетворение от проделанной работы. Ребята — большие молодцы. Мы думали сделать изменения в перерыве или подождать еще 10 минут, потому что переживали из‑за игроков, которые на карточках, а также за тех, кто находился не в оптимальных кондициях. Приняли решение продолжить тем же составом, не хотелось повторять то, что было с "Динамо". В перерыве поагрессивнее поговорили. Ребята вышли нормальные, нас устраивало, что мы делали. Просто попросили быстрее двигать мяч. У нас серьезные планы до осени. Как новички? Можно лучше», — цитирует Талалаева «Матч ТВ».

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    У «Спартака» осталось три очка и седьмое место в турнирной таблице, «Балтика» (4) — первая.

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