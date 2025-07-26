Митрюшкин: У моих ворот не было особо острых моментов

Голкипервысказался о матче против(2:1).

«Конечно, понимали, что "Краснодар" понесется вперед: первый домашний матч после чемпионства. Нужно было перетерпеть стартовый натиск.

Могу сказать, что у моих ворот не было особо острых моментов. Ребята большие молодцы, большое им спасибо», — цитирует Митрюшкина «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

«Локомотив» смог набрать шесть очков и возглавил турнирную таблицу РПЛ. «Краснодар» с 3 очками занимает шестую строчку.

В следующем туре «Краснодар» 2 августа в родных стенах примет «Динамо», а «Локомотив» в этот же день сыграет на выезде с «Пари НН».