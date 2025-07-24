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    Слишкович: Готовиться к «ромбу» Николича было легче

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    Наставник «Оренбурга» Владимир Слишкович рассказал, с каким ЦСКА было играть тяжелее его команде: под руководством сербского специалиста Марко Николича или швейцарского наставника Фабио Челестини.

    Владимир Слишкович
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    Владимир Слишкович

    «Сейчас тяжелее. Потому что у нынешнего ЦСКА активные фланги, которые стремятся смещаться в центр. Есть Шуманский, который двигается как хочет. И в целом команда очень активная. Готовиться к "ромбу" Николича было легче.

    На что ЦСКА будет претендовать в новом сезоне? Ничего не могу сказать, прошёл только 1-й тур. В нём часто случаются сюрпризы. Давать какие-то прогнозы сейчас — ненормально. В конце концов, ещё открыт трансферный рынок. Через месяц все команды могут измениться. Сейчас разговоры о фаворитах и аутсайдерах просто бессмысленны», — сказал Слишкович «Чемпионату».

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    В 1-м туре РПЛ «Оренбург» и ЦСКА сыграли вничью 0:0.

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