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    Моуринью: Мечтаю тренировать сборную Португалии

    Футбол Суперлига Турции Футбол Турции Фенербахче Сборная Португалии Португалия
    Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью поделился своей заветной мечтой.

    Жозе Моуринью
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    Жозе Моуринью

    «Думаю, однажды я буду тренировать Португалию. Все мечтают тренировать национальную сборную, и я тоже. Но, очевидно, у меня уже больше времени в прошлом, чем в будущем как тренера. Чемпионат мира — моя следующая цель, будь то Португалия или любая другая команда. Но я думаю, что это должно быть с Португалией.

    Я не предлагаю себя, думаю, это должно произойти естественным образом. Думаю, однажды это произойдет», — цитирует 62‑летнего Моуринью издание A Bola со ссылкой на Canal 11.

    В своей тренерской карьере Моуринью никогда не трудился со сборными. Португалец известен по работе в «Порту» и «Интером», с которыми побеждал в Лиге чемпионов, а также возглавлял «Челси», «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Рому».

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