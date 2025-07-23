Моуринью: Мечтаю тренировать сборную Португалии

Главный тренер «Фенербахче»поделился своей заветной мечтой.

«Думаю, однажды я буду тренировать Португалию. Все мечтают тренировать национальную сборную, и я тоже. Но, очевидно, у меня уже больше времени в прошлом, чем в будущем как тренера. Чемпионат мира — моя следующая цель, будь то Португалия или любая другая команда. Но я думаю, что это должно быть с Португалией.

Я не предлагаю себя, думаю, это должно произойти естественным образом. Думаю, однажды это произойдет», — цитирует 62‑летнего Моуринью издание A Bola со ссылкой на Canal 11.

В своей тренерской карьере Моуринью никогда не трудился со сборными. Португалец известен по работе в «Порту» и «Интером», с которыми побеждал в Лиге чемпионов, а также возглавлял «Челси», «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Рому».