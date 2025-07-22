Вендел не захотел переходить в «Аль-Иттихад»

Полузащитникотклонил предложение саудовского, несмотря на то что клуб из Санкт-Петербурга согласился на трансфер за сумму свыше €30 млн. Об этом сообщил журналист Вене Касагранде в соцсетях.

По его информации, бразилец отказался от перехода, заявив, что, выбирая между Россией и странами арабского мира, предпочитает остаться в России. При этом Вендел по-прежнему не теряет надежду вернуться в Бразилию, хотя переговоров с «Фламенго», о которых ранее писали СМИ, в данный момент не ведётся.

Также сообщается, что «Зенит» готов рассматривать другие предложения по футболисту, начиная от €20 млн.

В прошедшем сезоне 26-летний полузащитник провёл 27 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал 13 результативных передач.