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    Вендел не захотел переходить в «Аль-Иттихад»

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    Полузащитник «Зенита» Вендел отклонил предложение саудовского «Аль-Иттихада», несмотря на то что клуб из Санкт-Петербурга согласился на трансфер за сумму свыше €30 млн. Об этом сообщил журналист Вене Касагранде в соцсетях.

    Вендел
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    Вендел

    По его информации, бразилец отказался от перехода, заявив, что, выбирая между Россией и странами арабского мира, предпочитает остаться в России. При этом Вендел по-прежнему не теряет надежду вернуться в Бразилию, хотя переговоров с «Фламенго», о которых ранее писали СМИ, в данный момент не ведётся.

    Также сообщается, что «Зенит» готов рассматривать другие предложения по футболисту, начиная от €20 млн.

    В прошедшем сезоне 26-летний полузащитник провёл 27 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал 13 результативных передач.

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