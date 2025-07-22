Олег Шатов: Уровень российского футбола падает

Бывший исполняющий обязанности главного тренеравысказался о текущем уровне российского футбола.

«Чего греха таить, уровень падает. Иностранцы приезжают уровнем ниже, чем раньше, их и больше. Что радует, появляется много сильных молодых игроков, тот же Кисляк, Батраков. Много качественных молодых футболистов. При должном отношении у них есть шанс стать сильными футболистами. Будь сейчас сильные иностранцы и не будь лимита, не факт, что они получали бы игровое время... » — поделился Шатов в выпуске на YouTube-канале Фёдора Смолова Smol Talk.

Напомним, что Шатов не смог вывести «Урал» в РПЛ. Команда продолжает принимать участие в Первой лиге.