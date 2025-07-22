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    Гасилин: Вега добавит вариативности «Зениту»

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    Бывший нападающий «Зенита» и молодежной сборной России Алексей Гасилин поделился первыми впечатлениями от игры левого защитника питерцев Романа Веги.

    Роман Вега
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    Роман Вега

    «Роман Вега — молодой защитник. Он добавил важную опцию. Теперь Семак сможет выпускать Дугласа в опорной зоне вместе с Барриосом, а Вегу — слева в обороне. А когда вышел Жерсон, то Сантос вернулся на свою родную позицию.

    Думаю, так "Зенит" и будет играть: Жерсон, Глушенков и Барриос — в линии полузащиты, а Дуглас Сантос — слева в защите. Вега — игрок на вырост, но пока он будет сидеть на замене, работать и ждать своего шанса», — сказал Гасилин «Чемпионату».

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