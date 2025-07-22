Гасилин: Вега добавит вариативности «Зениту»

Бывший нападающий «Зенита» и молодежной сборной Россииподелился первыми впечатлениями от игры левого защитника питерцев

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Роман Вега Фото: fc-zenit.ru

«Роман Вега — молодой защитник. Он добавил важную опцию. Теперь Семак сможет выпускать Дугласа в опорной зоне вместе с Барриосом, а Вегу — слева в обороне. А когда вышел Жерсон, то Сантос вернулся на свою родную позицию.

Думаю, так "Зенит" и будет играть: Жерсон, Глушенков и Барриос — в линии полузащиты, а Дуглас Сантос — слева в защите. Вега — игрок на вырост, но пока он будет сидеть на замене, работать и ждать своего шанса», — сказал Гасилин «Чемпионату».

В первом туре РПЛ против «Ростова» (2:1) 21-летний аргентинец появился в стартовом составе, но был заменен в перерыве.