«Челси» заинтересован в услугах Доннаруммы

Лондонскийпроявляет серьёзный интерес к вратарюи внимательно следит за ходом его переговоров с парижским клубом, сообщает RMC Sport.

Как отмечает источник, несколько ведущих европейских команд хотят заполучить 26-летнего итальянского голкипера, но именно «Челси» демонстрирует наибольшую решимость в попытках оформить трансфер.

Текущий контракт Доннаруммы с «ПСЖ» действует до лета 2026 года. Переговоры о продлении продолжаются уже несколько месяцев, и хотя сам игрок настроен остаться в Париже, стороны пока не могут договориться по финансовым вопросам.

Ранее инсайдер Николо Скира сообщил, что «ПСЖ» предложил Доннарумме продлить соглашение с понижением зарплаты.