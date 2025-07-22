«Челси» заинтересован в услугах Доннаруммы

Джанлуиджи Доннарумма Фото: globallookpress.com
Как отмечает источник, несколько ведущих европейских команд хотят заполучить 26-летнего итальянского голкипера, но именно «Челси» демонстрирует наибольшую решимость в попытках оформить трансфер.
Текущий контракт Доннаруммы с «ПСЖ» действует до лета 2026 года. Переговоры о продлении продолжаются уже несколько месяцев, и хотя сам игрок настроен остаться в Париже, стороны пока не могут договориться по финансовым вопросам.
Ранее инсайдер Николо Скира сообщил, что «ПСЖ» предложил Доннарумме продлить соглашение с понижением зарплаты.