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    «Челси» заинтересован в услугах Доннаруммы

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    Лондонский «Челси» проявляет серьёзный интерес к вратарю «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумме и внимательно следит за ходом его переговоров с парижским клубом, сообщает RMC Sport.

    Джанлуиджи Доннарумма
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    Джанлуиджи Доннарумма

    Как отмечает источник, несколько ведущих европейских команд хотят заполучить 26-летнего итальянского голкипера, но именно «Челси» демонстрирует наибольшую решимость в попытках оформить трансфер.

    Текущий контракт Доннаруммы с «ПСЖ» действует до лета 2026 года. Переговоры о продлении продолжаются уже несколько месяцев, и хотя сам игрок настроен остаться в Париже, стороны пока не могут договориться по финансовым вопросам.

    Ранее инсайдер Николо Скира сообщил, что «ПСЖ» предложил Доннарумме продлить соглашение с понижением зарплаты.

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