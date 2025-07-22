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    Де Хеа: В Англии я готов играть только за «Манчестер Юнайтед»

    Футбол Футбол Италии Фиорентина Футбол Англии Манчестер Юнайтед Трансферы
    Голкипер «Фиорентины» Давид де Хеа отметил, что он отклонил ряд предложений от английских клубов.

    Давид де Хеа
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    Давид де Хеа

    «Я отклонил предложения из Англии, потому что, после того как провел столько лет в таком клубе, как "Манчестер Юнайтед", чувствуешь, что не хочешь играть за другой клуб в Англии.

    Я хотел только в "Манчестер Юнайтед", я получал предложения из Англии, но понимал, что играть где-то еще не смогу. Я провел там так много времени: это клуб, который сформировал меня и позволил сделать замечательную карьеру», — цитирует голкипера Cronache.

    За «МЮ» де Хеа играл с 2011 по 2023 год. Вратарь выиграл с командой чемпионат Англии, Кубок Англии, дважды — Кубок Лиги, трижды — национальный Суперкубок, а также трофей Лиги Европы.

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