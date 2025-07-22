Де Хеа: В Англии я готов играть только за «Манчестер Юнайтед»

Голкиперотметил, что он отклонил ряд предложений от английских клубов.

«Я отклонил предложения из Англии, потому что, после того как провел столько лет в таком клубе, как "Манчестер Юнайтед", чувствуешь, что не хочешь играть за другой клуб в Англии.

Я хотел только в "Манчестер Юнайтед", я получал предложения из Англии, но понимал, что играть где-то еще не смогу. Я провел там так много времени: это клуб, который сформировал меня и позволил сделать замечательную карьеру», — цитирует голкипера Cronache.

За «МЮ» де Хеа играл с 2011 по 2023 год. Вратарь выиграл с командой чемпионат Англии, Кубок Англии, дважды — Кубок Лиги, трижды — национальный Суперкубок, а также трофей Лиги Европы.