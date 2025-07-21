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    Николич рассказал, как относится к болельщикам ЦСКА

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    Экс-наставник ЦСКА Марко Николич отметил, как он относится к армейским болельщикам.

    Марко Николич
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    Марко Николич

    «С ноября мы не проиграли ни одного матча в чемпионате, заняли третье место с самой молодой командой в лиге. В Кубке прошли весь путь без поражений в матчах на вылет, значит, по праву стали чемпионами. Мы продвинули множество молодых игроков из академии, которые теперь вызываются в сборную России, как в молодёжку, так и в основную: Матвей Лукин, Матвей Кисляк, Кирилл Хлебов, Иван Обляков, Тамерлан Мусаев… Конечно, при поддержке более опытных: Акинфеева, Дивеева, Кругового, Пьянича… Едва ли не каждый день кто-то из них пишет мне с пожеланиями.

    Особенно дорог контакт с болельщиками, во время контрольного матча с "Партизаном" они развернули баннер в мою честь и скандировали моё имя. Это нечасто бывает, и я очень благодарен», — приводит слова Николича Mozzart Sport.

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    В минувшем сезоне ЦСКА под руководством Марко Николича завоевал Кубок России, а также выиграл бронзовые медали РПЛ.

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