Николич объяснил, почему он покинул ЦСКА

Главный тренер греческогорассказал, что покинул московскийиз-за несогласия с предложенными условиями нового соглашения.

По словам специалиста, армейцы не предоставили ему долгосрочный контракт, несмотря на успешный сезон.

«Я горжусь тем, чего мы добились в Москве. С ноября мы не потерпели ни одного поражения в РПЛ, стали третьими в таблице и выиграли Кубок России, выступая самой молодой командой в лиге. Это был отличный сезон, но мы расстались, чтобы двигаться дальше», — приводит слова Николича Mozzart Sport.

Он также отметил, что снижение курса рубля повлияло на его зарплату, так как она была привязана к валютному курсу. Несмотря на это, сербский тренер подчеркнул, что был готов принять уменьшение оклада на 10% и подписать новое соглашение. Однако его не устроил срок предлагаемого контракта — вместо обещанного долгосрочного сотрудничества речь шла лишь о соглашении на один год.

В начале июня Николич покинул пост главного тренера ЦСКА и вскоре возглавил АЕК, подписав контракт до лета 2026 года. Московский клуб сейчас тренирует Фабио Челестини.