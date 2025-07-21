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    Новичок «Наполи» Ланг: У Конте тренировки очень интенсивные

    Футбол Футбол Италии Наполи
    Новичок «Наполи» Ноа Ланг высказался о тренировках под руководством главного тренера Антонио Конте.

    Антонио Конте
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    Антонио Конте

    «Тренировки очень интенсивные, настолько, что первым, что я выучил по-итальянски, было: "Я устал". Но для меня это очень позитивный аспект, потому что я могу совершенствоваться и расти, выходя из зоны комфорта, в которой я был в "Аяксе".

    Я рассматриваю это как возможность тактически самосовершенствоваться и отточить свои навыки как в атаке, так и в защите. С этой точки зрения, Конте — идеальный тренер, который поможет мне расти. Он сразу же разъяснил мне свои идеи ещё до моего приезда в Неаполь, поговорив с ним по телефону. Я готов полностью предоставить себя в его распоряжение», — приводит слова Ланга официальный сайт клуба.

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    В прошлом сезоне «Наполи» выиграл чемпионат Италии.

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